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Спорт

Кыргызстанец нокаутировал соперника на турнире One FC по ММА в Индонезии

Кыргызстанец Кямран Аббасов победил на международном турнире One: For Honor по смешанным единоборствам.

Состязания под эгидой One FC (одной из ведущих в мире профессиональных бойцовских организаций) прошли 3 мая в Джакарте. В программе было 10 поединков с участием спортсменов из Индонезии, Индии, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Малайзии, России, США, Южной Кореи и Японии.

В главном событии вечера 25-летний Кямран Аббасов встретился с 37-летним японцем Юшином Оками. На второй минуте второго раунда наш боец взял верх техническим нокаутом.

Это 21-я победа Кямрана Аббасова на профессиональной арене. Предыдущую он одержал в декабре 2018-го в Малайзии.
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