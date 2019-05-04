Кыргызстанец нокаутировал соперника на турнире One FC по ММА в Индонезии

Кыргызстанец Кямран Аббасов победил на международном турнире One: For Honor по смешанным единоборствам.

Состязания под эгидой One FC (одной из ведущих в мире профессиональных бойцовских организаций) прошли 3 мая в Джакарте. В программе было 10 поединков с участием спортсменов из Индонезии, Индии, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Малайзии, России, США, Южной Кореи и Японии.

В главном событии вечера 25-летний Кямран Аббасов встретился с 37-летним японцем Юшином Оками. На второй минуте второго раунда наш боец взял верх техническим нокаутом.

Это 21-я победа Кямрана Аббасова на профессиональной арене. Предыдущую он одержал в декабре 2018-го в Малайзии.