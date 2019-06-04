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Спорт

Кыргызстанцы победили на международном турнире по таэквондо

Фото Виталия Олейниченко. Кыргызстанцы на «Кубке Темиртау» по таэквондо ITF

Кыргызстанцы победили на международном турнире «Кубок Темиртау» по таэквондо ITF. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР (президент — Керимбек Мияров).

Турнир прошел в городе Темиртау (Казахстан), собрав более 350 бойцов. КР представили семь человек. В их активе по две золотые и серебряные и три бронзовые медали. Чемпионами в своих категориях стали Аделина Алимбекова и Салижан Батырбеков. Второе место заняли Азиретали Мырзамамытов и Самаган Сайназаров, третье — Дилмурод Торобаев, Эгемберди Абдилатов и Дилборой Баймирзаева.

Недавно отечественные таэквондисты успешно выступили в Алматы. Впереди поездка в Фергану на Кубок Евразии.
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