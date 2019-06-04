Кыргызстанцы победили на международном турнире по таэквондо

Кыргызстанцы победили на международном турнире «Кубок Темиртау» по таэквондо ITF. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР (президент — Керимбек Мияров).

Турнир прошел в городе Темиртау (Казахстан), собрав более 350 бойцов. КР представили семь человек. В их активе по две золотые и серебряные и три бронзовые медали. Чемпионами в своих категориях стали Аделина Алимбекова и Салижан Батырбеков. Второе место заняли Азиретали Мырзамамытов и Самаган Сайназаров, третье — Дилмурод Торобаев, Эгемберди Абдилатов и Дилборой Баймирзаева.

Недавно отечественные таэквондисты успешно выступили в Алматы. Впереди поездка в Фергану на Кубок Евразии.