Четыре медали на международном турнире по таэквондо у кыргызстанцев

У кыргызстанцев четыре медали на международном турнире «Кубок Беркута» по таэквондо ITF. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Керимбек Мияров).
Турнир прошел в Алматы с участием 260 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Нашу страну представляла команда из четырех бойцов под руководством тренера Назиры Утешевой.
В своих категориях Адина Ромова и Чолпон Шабинова стали чемпионками. Малика Рыспекова заняла второе место, Актан Темирбеков — третье.
«В середине июня собираемся в Фергану на Кубок Евразии», — добавили в федерации.