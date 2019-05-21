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Спорт

Четыре медали на международном турнире по таэквондо у кыргызстанцев

Фото Федерации таэквондо ITF КР. Таэквондисты из Кыргызстана на «Кубке Беркута»

У кыргызстанцев четыре медали на международном турнире «Кубок Беркута» по таэквондо ITF. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Керимбек Мияров).

Турнир прошел в Алматы с участием 260 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Нашу страну представляла команда из четырех бойцов под руководством тренера Назиры Утешевой.

В своих категориях Адина Ромова и Чолпон Шабинова стали чемпионками. Малика Рыспекова заняла второе место, Актан Темирбеков — третье.

«В середине июня собираемся в Фергану на Кубок Евразии», — добавили в федерации.
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