Кыргызстанец занял второе место на международном турнире по теннису

В столице 21-26 мая прошел международный турнир Bishkek Open — 1 среди юниоров по теннису. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Турнир проводился под эгидой международной федерации (ITF). На корты вышли около 90 спортсменов из 16 стран. Среди девушек в одиночном разряде победила Камила Шайлина (Казахстан), в парном — Екатерина Хайрутдинова и Виктория Матасова (обе из России). Лучшими из кыргызстанок стали Саара Кунакунова и Эмма Нургазиева, дошедшие в парном разряде до 1/2 финала.

Среди парней в индивидуальном турнире наш Кирилл Кистанов обыграл Джилиана Осмонта (Франция) — 6:2, 6:3, Арыстанбека Капарова (Казахстан) — 6:3, 6:4, Томаса Джорджа Бруна (Швейцария) — 6:3, 6:2 и Данила Озернова (Казахстан) — 6:4, 6:4. В финале Кирилл не справился с Максимом Донцовым (РФ) — 4:6, 4:6.

В парном разряде Кистанов выступал в дуэте с Алибеком Айдаралы (Казахстан). Они добрались до финала, где уступили россиянам Максиму Донцову и Егору Хотченкову — 6:7, 7:6 (4:10).

«С 28 мая по 2 июня проведем еще один турнир ITF — Bishkek Open — 2», — отметили организаторы.