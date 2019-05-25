С мечом и в доспехах. Как баатыр из Кыргызстана «воевал» в Европе

В Бишкеке на разных фестивалях все чаще можно увидеть воинов в доспехах. Некоторые думают, что это актеры. А это спортсмены, занимающиеся историческим средневековым боем (ИСБ). Флагманом по его развитию в Кыргызстане является клуб «Гвардия». Его капитан Богдан Сбитнев недавно дебютировал на «Битве наций» — главном мировом турнире по ИСБ. О своем выступлении и особенностях этого необычного вида спорта 33-летний богатырь рассказал 24.kg.

Фото Богдана Сбитнева. Капитан клуба «Гвардия» Богдан Сбитнев

Богдан Сбитнев родился во Фрунзе. Семь лет занимался альпинизмом. Был менеджером рок-группы «Шквал». Имеет степень магистра в области информационных технологий. Работает в IT-сфере и педагогом в городском центре творчества школьников «Кыргызстан балдары» — учит детей делать доспехи.

Из зрителя в капитаны

— В 2012 году познакомился с ребятами, увлекавшимися ИСБ с середины 2000-х. Помог им устроить турнир. Вскоре мы открыли клуб «Гвардия», и я стал заниматься организационными вопросами. Потом, правда, отошел от дел — родилась дочь.

В 2016-м был на турнире как зритель. Смотрю — бьются в доспехе, который я изготовил в бытность членом «Гвардии». Забрал его и сам стал биться. Занял четвертое место, процесс очень понравился. После меня пригласили в клуб тренироваться, и я согласился. В том же году мы с размахом провели фестиваль «Осень Средневековья». И понеслось!

Фото клуба «Гвардия». Часть членов клуба «Гвардия», 2019 год

Возглавляю «Гвардию» и сборную КР. У нас занимаются шесть детей и около десяти взрослых. Кроме ИСБ, развиваем дуэльное фехтование и современный мечевой бой (СМБ). Я представитель международных федераций всех этих видов в стране.

Фото клуба «Гвардия». Члены клуба на акции «Ночь музеев – 2019»

Часто приглашаем специалистов из России, чтобы повышать свою бойцовскую, судейскую и тренерскую квалификацию. Регулярно устраиваем показательные выступления — в этом месяце участвовали в фестивале образования, акции «Ночь музеев» и еще трех крупных мероприятиях.

— В регионах ИСБ развивается?

— Пока только в Бишкеке. Планируем открыть филиалы в Канте и в идеале в Оше.

Воин Золотой Орды

— Что включают тренировки?

— Общефизическую подготовку, развитие ловкости, гибкости, кардионагрузки и фехтование. Особый упор делаем на укрепление спины. Доспехи тяжелые, и мало кто может сразу в них биться. Прежде чем их надеть, человек обычно готовится полгода. Занимаемся четырежды в неделю: три раза ИСБ и один — в тренажерном зале.

— Сколько весят доспехи?

— Зависит от комплекции бойца. Я вешу 98 килограммов , мои доспехи — 45.

— Где их достали?

— Корпус сделал сам. Кое-что заказал у кузнеца, кое-что сделали члены нашего клуба. Мой доспех называется хатанга-дегель. Такие носили воины Золотой Орды в конце XIV — начале XV веков. Стоит такой минимум $1 тысячу.

— Откуда черпали вдохновение, мастеря доспехи?

— В основном из интернета. Опирался на труды нескольких археологов и историков. Находил фотографии музейных экспонатов и работ известных реконструкторов.

Когда главное — выжить

— Какие впечатления от «Битвы наций»?

— Она проходила в Сербии и была десятой в истории. Я выступал в номинациях один на один («Щит и меч»), 30 на 30 и 150 на 150. Если первая мне знакома, то вторая и третья были в новинку. У нас пока людей немного и масштабные сражения не проводятся. В основном бьемся в формате три на три и пять на пять.

В номинации «Щит и меч» нужно было набирать в боях как можно больше очков за попадания по противнику. Я стал вторым в своей группе, вышел в плей-офф и уступил быстрому англичанину.

В массовых битвах правила другие. На ристалище бойцы выстраиваются в две шеренги. Впереди воины с щитами, сзади — с топорами и алебардами. Два войска бегут навстречу друг к другу. Цель — сбить противника с ног. Можно атаковать не только оружием, но и щитом, использовать борцовские приемы и даже пинаться.

В боях 30 на 30 выступал в смешанной команде (хоругви) под флагом Финляндии. Она называлась «Варяжская гвардия». В ней были представители Аргентины, Дании, Люксембурга, Мексики, Норвегии, Турции, Финляндии и Швеции. Общались на английском, но все равно были проблемы с взаимопониманием. К счастью, из Норвегии был русскоговорящий парень, с которым мы быстро спелись и прикрывали друг друга. В итоге наша сборная вошла в десятку.

Бои 150 на 150 — это непередаваемо! Полчаса строишься, 10 секунд бежишь и падаешь. Когда такая куча мала, главная задача — выжить. Я справился, чему безмерно рад.

— Что дало вам участие в этом турнире?

— Узнал много нового в плане тактики и тренировки бойцов. Этот опыт поможет мне в подготовке сборной Кыргызстана к «Битве наций — 2021». Одного меня уже не допустят.

Участники «Битвы наций» проходят проверку в специальном комитете на соответствие доспехов и вооружения историческим аналогам и требованиям безопасности. Организаторы сказали, что у меня был один из самых красивых и исторически достоверных комплектов среди представителей Азии.

Фото клуба «Гвардия». Богдан Сбитнев на «Битве наций»

Свои на Играх кочевников

— Какие еще состязания запомнились?

— Выступал в Беларуси, Казахстане, России, Узбекистане. Везде было здорово. Например, через пару дней после возвращения из Сербии поехал с командой на турнир в Казахстан. Бились возле крепости, построенной когда-то для съемок фильма «Кочевник». Антураж незабываемый!







— Видел вас на III Всемирных играх кочевников...

— Наш клуб проводил в Кырчыне турнир «Темир ордо» с участием команд из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана. Публика была в восторге. А вот медики испугались и потребовали прекратить. Но мы убедили их, что все безопасно.

— Медиков можно понять. Похоже, ИСБ — травмоопасный вид спорта...

— Травмы бывают. Представьте, каково получить алебардой по голове. Однако любой здравомыслящий боец делает все, чтобы обезопаситься. Перед выходом на ристалище судьи смотрят, в порядке ли ваша защита. В ИСБ вооружение не заточено и его урон ниже, чем у настоящих аналогов. Разрешены только рубящие удары, а колющие — нет.

— Много медалей выиграли?

— Я «двоечник» — часто занимаю второе место. Брал серебро на чемпионатах Евразии, Центральной Азии, турнире «Золотой тигр»...

Как спортсмен слишком амбициозных целей себе не ставлю. Путешествовать, биться и подготовить смену, — наверное, это главное для меня.

Спорт для всех

— Вы упомянули о том, что развиваете современный мечевой бой. У него много общего с историческим средневековым боем?

— Да. Им могут заниматься люди и 5, и 50 лет. Увлекаются в основном дети. Такой бой дает отличную базу для участия в исторических боях. В 2018 году мы провели чемпионат Центральной Азии по СМБ. Следующий наметили на 2020-й. Хотим набрать как можно больше ребят в клуб, чтобы было кого там выставить против соперников из других стран.

— С какого возраста к вам можно записываться?

— С 13-14 лет.

— Занимаются ли ИСБ и СМБ девушки?

— Конечно. На «Битве наций» в массовых сражениях участвовали около 60 девушек. Нашим эти виды тоже интересны. Одна из основателей «Гвардии» Юлия Хижнякова по сей день в строю.

Гарантия успеха

— В 2019-м еще много крупных соревнований?

— Планируем поехать в Россию на турниры «Великий Болгар» и «Щит Сибири» по ИСБ и чемпионат Евразии по СМБ. Организуем ставший традиционным фестиваль «Осень Средневековья». Календарный план у нас расписан на год вперед. Везде ездим за свой счет.

В ближайшее время планируем заняться стрельбой из традиционного лука, в том числе по-монгольски (через кольцо). В России есть турниры по этому виду спорта, куда сможем ездить.

— Какие перспективы у ИСБ в КР?

— В республике множество людей, увлекающихся борьбой. В массовых номинациях ИСБ умение бороться гарантирует 50 процентов успеха.

Будем рады, если действующие или бывшие борцы заинтересуются этим видом. С ними выступать на международной арене будет интереснее.