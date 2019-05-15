Пауэрлифтинг как общий интерес. История семьи чемпионов из Бишкека

Общие интересы — залог прочной семьи. У Евченковых их несколько. Один из них — пауэрлифтинг. Недавно на своем первом чемпионате Кыргызстана они выиграли три золота и серебро. В канун Международного дня семей, отмечаемого 15 мая, они рассказали 24.kg, как за короткий срок спорт стал неотъемлемой частью их жизни.

Главе семьи Александру 45 лет, его супруге Екатерине — 38. В браке с 2000 года. Работают в фитнес-центре: он директором, она тренером. Их старшему сыну Давиду 13 лет, младшему Даниилу — 11.

Фото из архива семьи Евченковых. Александр Евченков (в центре) с сыновьями на одном из турниров

Семейное золото

— Давно в спорте?

Александр: — В молодости увлекался многими видами, но потом лет 10-15 было не до спорта. Ближе к 40 годам вновь ощутил потребность. Сначала ходили с супругой на плавание, после делали дома гимнастику. В 2015-м открыли тренажерный зал и увлеклись фитнесом. Два года назад захотели проверить накопленные силы и выбрали пауэрлифтинг.

Фото из архива семьи Евченковых. Александр Евченков (в центре) на одном из турниров

— Много турниров выиграли?

Александр: — Началось все с побед на паре межклубных турниров. Первым крупным был чемпионат Бишкека — 2018. Выступая среди атлетов 45 лет и старше, взял два золота. Чем хорош пауэрлифтинг — заняться им никогда не поздно. В нем много возрастных групп: проявить себя могут и дети, и взрослые, и ветераны.

Екатерина: — На чемпионате Кыргызстана — 2019 выступали всей семьей. Сыновья были в самой младшей группе: Давид стал чемпионом, Даниил — серебряным призером. Хотя занимаются они лишь около года. Мы с супругом победили в своих категориях.

Фото из архива семьи Евченковых. Награды Евченковых за чемпионат Кыргызстана – 2019

Готовимся к чемпионату Азии, который пройдет в июне в столице. Нацеливаемся на золото. Осенью хотим выступить на чемпионате и Кубке мира.

Сначала учеба, потом спорт

— Сыновья сами выбрали пауэрлифтинг?

Александр: — Это была моя идея. Не скажу, что они восприняли ее с восторгом. Иногда заставляю идти в зал. Пока ходят только по воскресеньям. Главное для них — учеба. Однако на каникулах будут ходить, как родители, трижды в неделю.

Екатерина: — Одно дело — тренироваться бесцельно, другое — к чему-то готовиться. На чемпионате Кыргызстана их результаты были выше, чем на тренировках. Вошли во вкус и теперь занимаются с большим энтузиазмом, чем раньше.

Женский подход к штанге

— Вы самоучки?

Екатерина: — Да. Тренера у нас нет. Вместо него интернет. Черпаем информацию из многих источников, составляем себе программу тренировок.

Фото из архива семьи Евченковых. Екатерина Евченкова (третья слева) на одном из турниров

— Есть мнение, что пауэрлифтинг вредит женскому здоровью.

Екатерина: — Я выбрала дисциплину «народный жим», где, в отличие от других, не надо поднимать штангу запредельного веса. Достаточно осилить половину от собственного. Травм у меня не бывает.

На чемпионате страны снаряд весом 27,5 килограмма подняла 72 раза подряд. Опытные спортсмены сказали, что с таким результатом не затеряюсь и на чемпионате мира.

Участвую в марафонах — недавно пробежала 10 километров в горах. Благодаря спорту и правильному питанию у нас с супругом окреп иммунитет и мы не болеем.

Фото из архива семьи Евченковых. Екатерина Евченкова с супругом на одном из забегов

Запасная профессия

— У вас есть вредные привычки?

Александр: — Поздно ложусь спать и рано встаю. Времени в сутках порой не хватает — много трачу на бизнес, спорт и самообразование. Алкоголь не употребляем и не курим.

— Сила в жизни пригождается?

Александр: — Во время путешествий, когда надо носить чемоданы. Греет мысль о том, что в случае чего могу пойти работать грузчиком (смеется).

Фото из архива семьи Евченковых. Александр Евченков на одном из турниров

Когда все включено

— Много путешествуете?

Александр: — Последние два года — нет. До того за 10 лет посетили 18 стран, включая Бельгию, Германию, Люксембург, ОАЭ, США, Турцию и Южную Корею. Кое-где были два-три раза.

— Где понравилось больше всего?

Александр: — Везде по-своему. Удобно ездить по Европе: там все рядом, и можно за раз побывать в нескольких государствах. Люблю отдых, когда все включено: ты мало ходишь и много ешь.

Екатерина: — Такое бывает редко. Перед поездками Александр тщательно продумывает, куда сходить и на что посмотреть. В 2018 году, например, были на его родине в Таджикистане и без дела не сидели.

Любое путешествие — это новые эмоции и впечатления. Интересно познавать незнакомую культуру и любоваться природой.

Цели и интересы

— Чем-то еще увлекаетесь?

Александр: — Христианской музыкой. Я пастор в церкви; играю на бас-гитаре, Катя поет. Дети тоже владеют музыкальными инструментами. Думаю, со временем можем образовать группу.

Екатерина: — Некоторые думают, что в церковь ходят замкнутые люди. Мы показываем, что это не так. У нас много интересов и широкий круг общения.

Фото из архива семьи Евченковых. Евченковы на досуге

— Будете заниматься пауэрлифтингом всю жизнь?

Екатерина: — Делаем это в первую очередь ради примера детям. Возможно, однажды сменим вид спорта или перестанем участвовать в турнирах. Но поддерживать себя в форме будем всегда.

Александр: — Хорошо иметь общие цели и заниматься любимым делом с близкими людьми. Чем больше семей будут вести здоровый образ жизни, тем здоровее будет нация.