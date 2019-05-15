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Спорт

Пауэрлифтинг как общий интерес. История семьи чемпионов из Бишкека

Фото из архива семьи Евченковых. Семья Евченковых – чемпионы Кыргызстана по пауэрлифтингу

Общие интересы — залог прочной семьи. У Евченковых их несколько. Один из них — пауэрлифтинг. Недавно на своем первом чемпионате Кыргызстана они выиграли три золота и серебро. В канун Международного дня семей, отмечаемого 15 мая, они рассказали 24.kg, как за короткий срок спорт стал неотъемлемой частью их жизни.

Главе семьи Александру 45 лет, его супруге Екатерине — 38. В браке с 2000 года. Работают в фитнес-центре: он директором, она тренером. Их старшему сыну Давиду 13 лет, младшему Даниилу — 11.

из архива семьи Евченковых
Фото из архива семьи Евченковых. Александр Евченков (в центре) с сыновьями на одном из турниров

Семейное золото

— Давно в спорте?

Александр: — В молодости увлекался многими видами, но потом лет 10-15 было не до спорта. Ближе к 40 годам вновь ощутил потребность. Сначала ходили с супругой на плавание, после делали дома гимнастику. В 2015-м открыли тренажерный зал и увлеклись фитнесом. Два года назад захотели проверить накопленные силы и выбрали пауэрлифтинг.

из архива семьи Евченковых
Фото из архива семьи Евченковых. Александр Евченков (в центре) на одном из турниров

— Много турниров выиграли?

Александр: — Началось все с побед на паре межклубных турниров. Первым крупным был чемпионат Бишкека — 2018. Выступая среди атлетов 45 лет и старше, взял два золота. Чем хорош пауэрлифтинг — заняться им никогда не поздно. В нем много возрастных групп: проявить себя могут и дети, и взрослые, и ветераны.

Екатерина: — На чемпионате Кыргызстана — 2019 выступали всей семьей. Сыновья были в самой младшей группе: Давид стал чемпионом, Даниил — серебряным призером. Хотя занимаются они лишь около года. Мы с супругом победили в своих категориях.

из архива семьи Евченковых
Фото из архива семьи Евченковых. Награды Евченковых за чемпионат Кыргызстана – 2019

Готовимся к чемпионату Азии, который пройдет в июне в столице. Нацеливаемся на золото. Осенью хотим выступить на чемпионате и Кубке мира.

Сначала учеба, потом спорт

— Сыновья сами выбрали пауэрлифтинг?

Александр: — Это была моя идея. Не скажу, что они восприняли ее с восторгом. Иногда заставляю идти в зал. Пока ходят только по воскресеньям. Главное для них — учеба. Однако на каникулах будут ходить, как родители, трижды в неделю.

Екатерина: — Одно дело — тренироваться бесцельно, другое — к чему-то готовиться. На чемпионате Кыргызстана их результаты были выше, чем на тренировках. Вошли во вкус и теперь занимаются с большим энтузиазмом, чем раньше.

Женский подход к штанге

— Вы самоучки?

Екатерина: — Да. Тренера у нас нет. Вместо него интернет. Черпаем информацию из многих источников, составляем себе программу тренировок.

из архива семьи Евченковых
Фото из архива семьи Евченковых. Екатерина Евченкова (третья слева) на одном из турниров

— Есть мнение, что пауэрлифтинг вредит женскому здоровью.

Екатерина: — Я выбрала дисциплину «народный жим», где, в отличие от других, не надо поднимать штангу запредельного веса. Достаточно осилить половину от собственного. Травм у меня не бывает.

На чемпионате страны снаряд весом 27,5 килограмма подняла 72 раза подряд. Опытные спортсмены сказали, что с таким результатом не затеряюсь и на чемпионате мира.

Участвую в марафонах — недавно пробежала 10 километров в горах. Благодаря спорту и правильному питанию у нас с супругом окреп иммунитет и мы не болеем.

из архива семьи Евченковых
Фото из архива семьи Евченковых. Екатерина Евченкова с супругом на одном из забегов

Запасная профессия

— У вас есть вредные привычки?

Александр: — Поздно ложусь спать и рано встаю. Времени в сутках порой не хватает — много трачу на бизнес, спорт и самообразование. Алкоголь не употребляем и не курим.

— Сила в жизни пригождается?

Александр: — Во время путешествий, когда надо носить чемоданы. Греет мысль о том, что в случае чего могу пойти работать грузчиком (смеется).

из архива семьи Евченковых
Фото из архива семьи Евченковых. Александр Евченков на одном из турниров

Когда все включено

— Много путешествуете?

Александр: — Последние два года — нет. До того за 10 лет посетили 18 стран, включая Бельгию, Германию, Люксембург, ОАЭ, США, Турцию и Южную Корею. Кое-где были два-три раза.

— Где понравилось больше всего?

Александр: — Везде по-своему. Удобно ездить по Европе: там все рядом, и можно за раз побывать в нескольких государствах. Люблю отдых, когда все включено: ты мало ходишь и много ешь.

Екатерина: — Такое бывает редко. Перед поездками Александр тщательно продумывает, куда сходить и на что посмотреть. В 2018 году, например, были на его родине в Таджикистане и без дела не сидели.

Любое путешествие — это новые эмоции и впечатления. Интересно познавать незнакомую культуру и любоваться природой.

Цели и интересы

— Чем-то еще увлекаетесь?

Александр: — Христианской музыкой. Я пастор в церкви; играю на бас-гитаре, Катя поет. Дети тоже владеют музыкальными инструментами. Думаю, со временем можем образовать группу.

Екатерина: — Некоторые думают, что в церковь ходят замкнутые люди. Мы показываем, что это не так. У нас много интересов и широкий круг общения.

из архива семьи Евченковых
Фото из архива семьи Евченковых. Евченковы на досуге

— Будете заниматься пауэрлифтингом всю жизнь?

Екатерина: — Делаем это в первую очередь ради примера детям. Возможно, однажды сменим вид спорта или перестанем участвовать в турнирах. Но поддерживать себя в форме будем всегда.

Александр: — Хорошо иметь общие цели и заниматься любимым делом с близкими людьми. Чем больше семей будут вести здоровый образ жизни, тем здоровее будет нация.
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