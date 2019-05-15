Пауэрлифтинг как общий интерес. История семьи чемпионов из Бишкека

Общие интересы — залог прочной семьи. У Евченковых их несколько. Один из них — пауэрлифтинг. Недавно на своем первом чемпионате Кыргызстана они выиграли три золота и серебро. В канун Международного дня семей, отмечаемого 15 мая, они рассказали 24.kg, как за короткий срок спорт стал неотъемлемой частью их жизни.
Главе семьи Александру 45 лет, его супруге Екатерине — 38. В браке с 2000 года. Работают в фитнес-центре: он директором, она тренером. Их старшему сыну Давиду 13 лет, младшему Даниилу — 11.
Семейное золото
— Давно в спорте?
Александр: — В молодости увлекался многими видами, но потом лет 10-15 было не до спорта. Ближе к 40 годам вновь ощутил потребность. Сначала ходили с супругой на плавание, после делали дома гимнастику. В 2015-м открыли тренажерный зал и увлеклись фитнесом. Два года назад захотели проверить накопленные силы и выбрали пауэрлифтинг.
— Много турниров выиграли?
Александр: — Началось все с побед на паре межклубных турниров. Первым крупным был чемпионат Бишкека — 2018. Выступая среди атлетов 45 лет и старше, взял два золота. Чем хорош пауэрлифтинг — заняться им никогда не поздно. В нем много возрастных групп: проявить себя могут и дети, и взрослые, и ветераны.
Екатерина: — На чемпионате Кыргызстана — 2019 выступали всей семьей. Сыновья были в самой младшей группе: Давид стал чемпионом, Даниил — серебряным призером. Хотя занимаются они лишь около года. Мы с супругом победили в своих категориях.
Готовимся к чемпионату Азии, который пройдет в июне в столице. Нацеливаемся на золото. Осенью хотим выступить на чемпионате и Кубке мира.
Сначала учеба, потом спорт
— Сыновья сами выбрали пауэрлифтинг?
Александр: — Это была моя идея. Не скажу, что они восприняли ее с восторгом. Иногда заставляю идти в зал. Пока ходят только по воскресеньям. Главное для них — учеба. Однако на каникулах будут ходить, как родители, трижды в неделю.
Екатерина: — Одно дело — тренироваться бесцельно, другое — к чему-то готовиться. На чемпионате Кыргызстана их результаты были выше, чем на тренировках. Вошли во вкус и теперь занимаются с большим энтузиазмом, чем раньше.
Женский подход к штанге
— Вы самоучки?
Екатерина: — Да. Тренера у нас нет. Вместо него интернет. Черпаем информацию из многих источников, составляем себе программу тренировок.
— Есть мнение, что пауэрлифтинг вредит женскому здоровью.
Екатерина: — Я выбрала дисциплину «народный жим», где, в отличие от других, не надо поднимать штангу запредельного веса. Достаточно осилить половину от собственного. Травм у меня не бывает.
На чемпионате страны снаряд весом 27,5 килограмма подняла 72 раза подряд. Опытные спортсмены сказали, что с таким результатом не затеряюсь и на чемпионате мира.
Участвую в марафонах — недавно пробежала
Запасная профессия
— У вас есть вредные привычки?
Александр: — Поздно ложусь спать и рано встаю. Времени в сутках порой не хватает — много трачу на бизнес, спорт и самообразование. Алкоголь не употребляем и не курим.
— Сила в жизни пригождается?
Александр: — Во время путешествий, когда надо носить чемоданы. Греет мысль о том, что в случае чего могу пойти работать грузчиком (смеется).
Когда все включено
— Много путешествуете?
Александр: — Последние два года — нет. До того за 10 лет посетили 18 стран, включая Бельгию, Германию, Люксембург, ОАЭ, США, Турцию и Южную Корею. Кое-где были два-три раза.
— Где понравилось больше всего?
Александр: — Везде по-своему. Удобно ездить по Европе: там все рядом, и можно за раз побывать в нескольких государствах. Люблю отдых, когда все включено: ты мало ходишь и много ешь.
Екатерина: — Такое бывает редко. Перед поездками Александр тщательно продумывает, куда сходить и на что посмотреть. В 2018 году, например, были на его родине в Таджикистане и без дела не сидели.
Любое путешествие — это новые эмоции и впечатления. Интересно познавать незнакомую культуру и любоваться природой.
Цели и интересы
— Чем-то еще увлекаетесь?
Александр: — Христианской музыкой. Я пастор в церкви; играю на бас-гитаре, Катя поет. Дети тоже владеют музыкальными инструментами. Думаю, со временем можем образовать группу.
Екатерина: — Некоторые думают, что в церковь ходят замкнутые люди. Мы показываем, что это не так. У нас много интересов и широкий круг общения.
— Будете заниматься пауэрлифтингом всю жизнь?
Екатерина: — Делаем это в первую очередь ради примера детям. Возможно, однажды сменим вид спорта или перестанем участвовать в турнирах. Но поддерживать себя в форме будем всегда.
Александр: — Хорошо иметь общие цели и заниматься любимым делом с близкими людьми. Чем больше семей будут вести здоровый образ жизни, тем здоровее будет нация.