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Спорт

Мировой рекорд. Кыргызстанка победила в скоростном восхождении на Эльбрус

Фото Red Fox Elbrus Race. Рекордсменка Анна Оглоблина (слева)

Кыргызстанка Анна Оглоблина победила в скоростном восхождении на гору Эльбрус — высочайшую точку Европы.

Состязания прошли 7 мая в Кабардино-Балкарии (Россия) в рамках международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race — 2019. Участвовали более 250 спортсменов из 20 стран.

Длина трассы составила 12 километров с набором высоты 3,3 километра (участники стартовали с отметки 2,3 километра над уровнем моря). Анна Оглоблина достигла вершины за 4 часа 20 минут 48 секунд, установив рекорд фестиваля и опередив ближайшую преследовательницу почти на 10 минут. Затем она отправилась вниз. Ее общее время (подъем + спуск) на финише составило 5 часов 35 минут 3 секунды. Это новый мировой рекорд среди женщин.

Ранее Анна Оглоблина неоднократно была победителем и призером экстремальных состязаний.
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