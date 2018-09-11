Кыргызстанцы выиграли три медали на состязаниях в Казахстане

Кыргызстанцы выиграли три медали на международных состязаниях Kosmos Uphill, прошедших в Казахстане. Об этом сообщили организаторы.

Фото kosmosuphill.kz . Состязания Kosmos Uphill

За победу в нескольких возрастных группах боролись спортсмены из Великобритании, Италии, Казахстана, КР, Новой Зеландии, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции и ЮАР. В программе была велогонка и забег в горах. Велосипедисты преодолели около 20 километров, бегуны — около 12. Набор высоты по ходу дистанции составил 1,7 тысячи метров.

В состязаниях по бегу среди женщин победила Юлия Фернас. Следом финишировала Анна Оглоблина. В велогонке среди мужчин старше 50 лет вторым стал Игорь Филин (все из КР).