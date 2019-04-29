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Спорт

Таэквондисты из Кыргызстана выиграли пять золотых медалей в России

Фото Сергея Фаустова. Таэквондисты из Кыргызстана на турнире в России

Кыргызстанцы выиграли пять золотых медалей на международном турнире «Татарстан Open» по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщил тренер Сергей Фаустов.

Турнир прошел в Набережных Челнах, собрав 260 бойцов из России, Казахстана, КР, Таджикистана и Узбекистана.

«В нашей команде было семь спортсменов, каждый из которых в своей категории поднялся на пьедестал почета», — отметил Сергей Фаустов.

Чемпионами стали Рамиз Дайстроков, Данис Валиев, Айназик Абдужаббирова и Эмильбек Джумаканов. Карим Ибрагимов занял второе место, Тимур Ахмад — третье. У Карлыгаш Фаткулиной две награды — золото и серебро.

«Члены нашей команды также посетили судебно-технический семинар под руководством инструктора шестого дана. Это большой плюс для их всестороннего развития», — добавил наставник.
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