Солнце, воздух и вода. В Кыргызстане разыграли кубок страны по гребле

Гребля в республике на подъеме. В 2018 году впервые за пять лет наши спортсмены попали в призеры чемпионата Азии, выиграв сразу четыре медали. Начинается новый сезон. На Ала-Арчинском водохранилище 20-22 апреля одновременно прошли два турнира — Кубок Кыргызстана и регата «Нооруз».
Участвовали более 80 спортсменов из Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также из Казахстана. Взрослые сражались за кубок страны, а юниоры, юноши и девушки — в рамках регаты.
Среди мужчин-байдарочников обладателем двух кубков (индивидуально и в паре с Медетбек уулу Тилеком) стал 17-летний Родион Туйгунов. Он выиграл одиночные заезды на 500 и 1 тысячу метров и парные на этих же дистанциях с разными партнерами. На дистанции 200 метров лучшим стал Руслан Молтаев.
«На греблю меня отдал отец — мастер спорта СССР, — сообщил 24.kg Родион Туйгунов. — Занимаюсь почти четыре года, много раз был чемпионом КР среди юниоров и взрослых, побеждал в Казахстане. Главный успех — три медали на ЧА — 2018. В этом сезоне хочу показать себя на чемпионате мира среди юношей, а в следующем — пробиться на Олимпийские игры».
На турнире каноистов по сумме баллов на всех дистанциях первенствовал Тилек Сатыбалдиев. Вторым стал его младший брат Мурат.
«В греблю мы попали восемь лет назад — сосед-тренер пригласил в секцию. Поначалу больше привлекала возможность искупаться, чем ездить на каноэ. А сейчас база гребцов мне как второй дом. Соперничаем с братом в одиночных заездах и вместе выступаем в двойке», — рассказал 24.kg 21-летний Тилек Сатыбалдиев.
Если тренеров по байдарке постепенно становится больше, то занятия по каноэ ведет один Александр Кругляков.
«У меня семь взрослых учеников, занимающихся регулярно. Скоро буду набирать малышей. В прошлом ходил по школам, общался с директорами, оставлял номер телефона. Придут дети: день-два позанимаются, а на третий — не видно. И это при том, что тренировки бесплатные. Солнце, воздух и вода — что может быть лучше для ребенка?! Не все бывают олимпийскими чемпионами, но здоровье-то надо укреплять. А многие уткнутся в мобильный телефон, и больше ничего не надо», — сказал он 24.kg.
Среди юниоров-байдарочников на дистанциях 200 и 500 метров лучшим стал Даниил Старченко. В заезде двоек на 500 метров победили Каныбек Тайбагаров и Алтынбек Бахтыяров. Среди юношей Эмир Усупов выиграл четыре золота — в одиночных и парных (с Евгением Задорожных) заездах на 200 и 500 метров. Среди девушек на дистанции 200 метров первенствовала Яна Данилова, 500 метров — Татьяна Конюхова.
«Это очень красивый вид спорта. У меня им вся семья занималась, и захотелось продолжить традицию, — призналась 24.kg 13-летняя Татьяна Конюхова. — Была чемпионкой турнира «Дружба-2018» среди спортсменок своего возраста. В будущем хочу победить на чемпионате мира».
«В сезоне-2018 мы сэкономили много государственных денег, но преуспели на ЧА. В 2019 году нам за высокий КПД увеличили бюджет, — сообщил 24.kg наставник сборной КР Олег Роганов. — Скоро выступим на этапах Кубка мира в Польше и Германии. Должны попрактиковаться перед отбором на Олимпиаду. В этом году чемпионат мира, весной 2020-го — чемпионат Азии. Чтобы попасть на ОИ, надо стать минимум шестым на ЧМ и только первым на ЧА. В подарок лицензии не дают. Такого жесткого отбора больше нет ни у кого! Руслан Молтаев, Ерлан Султангазиев, Рысбек Толомушев и Родион Туйгунов — кто-то из них может взять нашу первую с 1996 года лицензию. Нынешнее поколение сильное и перспективное».