Солнце, воздух и вода. В Кыргызстане разыграли кубок страны по гребле

Гребля в республике на подъеме. В 2018 году впервые за пять лет наши спортсмены попали в призеры чемпионата Азии, выиграв сразу четыре медали. Начинается новый сезон. На Ала-Арчинском водохранилище 20-22 апреля одновременно прошли два турнира — Кубок Кыргызстана и регата «Нооруз».

Участвовали более 80 спортсменов из Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также из Казахстана. Взрослые сражались за кубок страны, а юниоры, юноши и девушки — в рамках регаты.

Среди мужчин-байдарочников обладателем двух кубков (индивидуально и в паре с Медетбек уулу Тилеком) стал 17-летний Родион Туйгунов. Он выиграл одиночные заезды на 500 и 1 тысячу метров и парные на этих же дистанциях с разными партнерами. На дистанции 200 метров лучшим стал Руслан Молтаев.

«На греблю меня отдал отец — мастер спорта СССР, — сообщил 24.kg Родион Туйгунов. — Занимаюсь почти четыре года, много раз был чемпионом КР среди юниоров и взрослых, побеждал в Казахстане. Главный успех — три медали на ЧА — 2018. В этом сезоне хочу показать себя на чемпионате мира среди юношей, а в следующем — пробиться на Олимпийские игры».

Фото 24.kg. Состязания байдарок-двоек

На турнире каноистов по сумме баллов на всех дистанциях первенствовал Тилек Сатыбалдиев. Вторым стал его младший брат Мурат.

«В греблю мы попали восемь лет назад — сосед-тренер пригласил в секцию. Поначалу больше привлекала возможность искупаться, чем ездить на каноэ. А сейчас база гребцов мне как второй дом. Соперничаем с братом в одиночных заездах и вместе выступаем в двойке», — рассказал 24.kg 21-летний Тилек Сатыбалдиев.

Фото 24.kg. Состязания каноистов

Если тренеров по байдарке постепенно становится больше, то занятия по каноэ ведет один Александр Кругляков.

«У меня семь взрослых учеников, занимающихся регулярно. Скоро буду набирать малышей. В прошлом ходил по школам, общался с директорами, оставлял номер телефона. Придут дети: день-два позанимаются, а на третий — не видно. И это при том, что тренировки бесплатные. Солнце, воздух и вода — что может быть лучше для ребенка?! Не все бывают олимпийскими чемпионами, но здоровье-то надо укреплять. А многие уткнутся в мобильный телефон, и больше ничего не надо», — сказал он 24.kg.

Фото 24.kg. Состязания среди юношей

Среди юниоров-байдарочников на дистанциях 200 и 500 метров лучшим стал Даниил Старченко. В заезде двоек на 500 метров победили Каныбек Тайбагаров и Алтынбек Бахтыяров. Среди юношей Эмир Усупов выиграл четыре золота — в одиночных и парных (с Евгением Задорожных) заездах на 200 и 500 метров. Среди девушек на дистанции 200 метров первенствовала Яна Данилова, 500 метров — Татьяна Конюхова.

«Это очень красивый вид спорта. У меня им вся семья занималась, и захотелось продолжить традицию, — призналась 24.kg 13-летняя Татьяна Конюхова. — Была чемпионкой турнира «Дружба-2018» среди спортсменок своего возраста. В будущем хочу победить на чемпионате мира».

Фото 24.kg. Состязания среди девушек

«В сезоне-2018 мы сэкономили много государственных денег, но преуспели на ЧА. В 2019 году нам за высокий КПД увеличили бюджет, — сообщил 24.kg наставник сборной КР Олег Роганов. — Скоро выступим на этапах Кубка мира в Польше и Германии. Должны попрактиковаться перед отбором на Олимпиаду. В этом году чемпионат мира, весной 2020-го — чемпионат Азии. Чтобы попасть на ОИ, надо стать минимум шестым на ЧМ и только первым на ЧА. В подарок лицензии не дают. Такого жесткого отбора больше нет ни у кого! Руслан Молтаев, Ерлан Султангазиев, Рысбек Толомушев и Родион Туйгунов — кто-то из них может взять нашу первую с 1996 года лицензию. Нынешнее поколение сильное и перспективное».