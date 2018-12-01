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Спорт

Кыргызстанец Дастан Лепшаков занял третье место на чемпионате мира по бильярду

Фото llb.su. Дастан Лепшаков

Кыргызстанец Дастан Лепшаков занял третье место на чемпионате мира по бильярду (свободная пирамида). Об этом сообщил сайт «Дуплет».

ЧМ проходит в городе Тюмени (Россия). Среди мужчин в борьбу вступили 72 мастера кия из 16 стран. Дастан Лепшаков провел пять матчей: одолел Виталия Вершкова (РФ) — 7:2, Валерия Чижова (Беларусь) — 7:4, Олега Еркулева (РФ) — 7:5 и Азиза Мадаминова (КР) — 7:3. В матче за выход в финал Дастан не справился с Артемом Баловым (РФ) — 4:7.

Дастан Лепшаков — чемпион мира-2015 по динамичной пирамиде и серебряный призер ЧМ-2017 по комбинированной пирамиде.
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