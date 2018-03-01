12:03
-4
USD 68.11
EUR 83.17
RUB 1.21
Спорт

«Кубок латинского квартала» по танцам: у кыргызстанцев серебряная медаль

Фото ФТС КР. Серебряные призеры «Кубка латинского квартала 2018» Алибек Чолпонбаев и Алина Иванова

Кыргызстанцы завоевали серебряную медаль на международном турнире «Кубок латинского квартала-2018» по спортивным бальным танцам, прошедшем в Москве. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

За победу боролись более 3,6 тысячи танцевальных пар из 23 стран. В категории «взрослые, А-класс, европейская программа» отечественный дуэт Алибек Чолпонбаев — Алина Иванова стал вторым из 62 пар.

Кроме того, в категории «RS, взрослые + молодежь, латиноамериканская программа» кыргызстанцы Фарух Мамаджанов и Надежда Бурау стали четвертыми среди 258 пар.
Ссылка:
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
У кыргызстанцев «серебро» на танцевальном турнире в Португалии
Love Story: у кыргызстанцев семь медалей на танцевальном турнире в Алматы
Танцоры из Кыргызстана победили на турнире в ОАЭ
Красота и страсть: как проходил чемпионат Кыргызстана по бальным танцам
Танцоры из Кыргызстана выиграли шесть медалей в Алматы
Танцоры из Кыргызстана выиграли пять медалей в Москве
У танцоров из Кыргызстана еще одна медаль на Азиатских играх
Танцоры Алексей Кибкало и Татьяна Когадей — чемпионы Азиатских игр
Кыргызстанцы завершили выступление на Всемирных играх
Популярные новости
Евгений Тимофеев показал один из&nbsp;лучших результатов&nbsp;КР в&nbsp;истории зимних Олимпиад Евгений Тимофеев показал один из лучших результатов КР в истории зимних Олимпиад
Бусурманкул Абдибаит уулу разгромил россиянина на&nbsp;турнире M-1 Challenge по&nbsp;ММА Бусурманкул Абдибаит уулу разгромил россиянина на турнире M-1 Challenge по ММА
Олимпиада-2018. Какие выводы надо сделать Кыргызстану Олимпиада-2018. Какие выводы надо сделать Кыргызстану
Топ-25: горячие мачо зимних Олимпийских игр-2018 Топ-25: горячие мачо зимних Олимпийских игр-2018
Бизнес
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress 2018&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress 2018 в Барселоне
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; подписал контракт с&nbsp;узбекской компанией «АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне
&laquo;Бакай Банк&raquo; объявляет о&nbsp;начале акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» объявляет о начале акции «Год подарков»