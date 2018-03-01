«Кубок латинского квартала» по танцам: у кыргызстанцев серебряная медаль

Кыргызстанцы завоевали серебряную медаль на международном турнире «Кубок латинского квартала-2018» по спортивным бальным танцам, прошедшем в Москве. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

За победу боролись более 3,6 тысячи танцевальных пар из 23 стран. В категории «взрослые, А-класс, европейская программа» отечественный дуэт Алибек Чолпонбаев — Алина Иванова стал вторым из 62 пар.

Кроме того, в категории «RS, взрослые + молодежь, латиноамериканская программа» кыргызстанцы Фарух Мамаджанов и Надежда Бурау стали четвертыми среди 258 пар.