Антонина Шевченко проведет бой на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Кыргызстанка Антонина Шевченко проведет очередной бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоится в Санкт-Петербурге 20 апреля. Об этом она написала в своем Instagram.

Соперницей нашей спортсменки в женском наилегчайшем весе станет американка Роксана Модаффери. Она занимает восьмое место в рейтинге, в 22 поединках одержала 15 побед.

Главным боем турнира в Санкт-Петербурге станет поединок россиянина Александра Волкова (29 побед, 7 поражений) и голландца Алистара Оверима (43 победы, 17 поражений).