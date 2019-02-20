Кыргызстанцы победили на международном турнире Love Story — 2019 по спортивным бальным танцам. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Турнир прошел в Алматы (Казахстан) с участием более 1,4 тысячи танцевальных дуэтов из пяти стран. У наших спортсменов по одной золотой и бронзовой и пять серебряных наград.

Чемпионом в категории «молодежь + взрослые, латина, четыре танца, D-класс» стал дуэт Акылбек уулу Аскат — Кристина Самойлова. Они же выиграли серебро в категории «молодежь + взрослые, стандарт, четыре танца, D-класс». У Адилета Толомушова и Кристины Титуниной — два серебра, а у Богдана Спесивцева и Киры Кочергиной — одно. Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова взяли серебро и бронзу.

Напомним, на аналогичном турнире в 2018-м кыргызстанцы тоже выступили успешно.