«Куча придурков»: команда НХЛ выпустила футболки с критикой в свой адрес

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» доказал, что готов посмеяться над самим собой. Об этом сообщило РИА Новости.

«Ураганы» с удовольствием подхватили тему, автором которой стал одиозный хоккейный эксперт Дон Черри, обозвавший команду «кучей придурков» в очередном выпуске хоккейного шоу на телеканале Sportsnet.

«Каролине» досталось за то, что игроки придумывают интересные празднования побед по окончании матчей регулярного чемпионата. Например, в последний раз они исполнили танец лимбо — хоккеисты прошли под планкой из клюшек.

«Это же Национальная хоккейная лига! А эти парни — куча придурков, — сказал Дон Черри в эфире. — Лучше бы им так не делать в плей-офф».

В ответ «Харрикейнз» анонсировала выпуск официальных футболок с цитатой Черри и логотипом клуба. Стоимость одной — $32.

We’re a bunch of jerks and we have the shirts to prove it.



Available later this week at The Eye. pic.twitter.com/TEefqETEau — Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 17 февраля 2019 г.

Ранее «Каролина», вновь обращаясь к цитате Черри, разместила в своем официальном аккаунте в Twitter подпись: «Мы — те самые придурки со смешными празднованиями».