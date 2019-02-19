«Куча придурков»: команда НХЛ выпустила футболки с критикой в свой адрес

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» доказал, что готов посмеяться над самим собой. Об этом сообщило РИА Новости.
«Ураганы» с удовольствием подхватили тему, автором которой стал одиозный хоккейный эксперт Дон Черри, обозвавший команду «кучей придурков» в очередном выпуске хоккейного шоу на телеканале Sportsnet.
«Каролине» досталось за то, что игроки придумывают интересные празднования побед по окончании матчей регулярного чемпионата. Например, в последний раз они исполнили танец лимбо — хоккеисты прошли под планкой из клюшек.
«Это же Национальная хоккейная лига! А эти парни — куча придурков, — сказал Дон Черри в эфире. — Лучше бы им так не делать в плей-офф».
В ответ «Харрикейнз» анонсировала выпуск официальных футболок с цитатой Черри и логотипом клуба. Стоимость одной — $32.
Ранее «Каролина», вновь обращаясь к цитате Черри, разместила в своем официальном аккаунте в Twitter подпись: «Мы — те самые придурки со смешными празднованиями».