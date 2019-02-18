У кыргызстанок две медали на международном турнире по фехтованию

Кыргызстанки выиграли серебро и бронзу на международном турнире по фехтованию. Об этом сообщила федерация данного вида спорта Узбекистана.

Как отмечается, в Ташкенте впервые провели открытый чемпионат Конфедерации фехтования Центральной Азии. Участвовали представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана. Медали разыгрывались среди юниоров и кадетов.

На турнире среди юниорок-шпажисток Камиля Абдыл-Хамитова в финале уступила Жасмине Сувоновой из Узбекистана и стала обладательницей серебряной медали. В состязаниях среди кадетов с этим же видом оружия Мария Перетятько взяла бронзу.