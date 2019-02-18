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Спорт

Кыргызстанец выиграл серебро на Кубке Европы по дзюдо

Фото @aibekuulu.60. Айбек уулу Кубанычбек (слева) – серебряный призер Кубка Европы по дзюдо

Кыргызстанец занял второе место на Кубке Европы среди юниоров по дзюдо. Об этом сообщает сайт ippon.org.

Соревнования прошли 16-17 февраля в Санкт-Петербурге (Россия). На татами вышли 242 спортсмена из 14 стран. Из девяти представителей КР лучший результат показал Айбек уулу Кубанычбек.

Он выступал в весовой категории до 60 килограммов. На пути к финалу им повержены Дмитрий Курдюмов (РФ), Дэвид Клайбер (Австрия), Илья Зайцев (Беларусь) и Малик Кармов (РФ). В решающей схватке наш спортсмен не справился с Хетагом Басаевым (РФ) и стал серебряным призером турнира.
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