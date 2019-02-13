02:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Команда из Кыргызстана выиграла 50 медалей на международном турнире по карате

Команда из Кыргызстана выиграла 50 медалей на международном турнире Bishkek Open по карате-до WKF. Об этом 24.kg сообщил исполнительный директор федерации данного вида спорта КР Дмитрий Казанов.

Турнир прошел в Бишкеке с участием 1,1 тысячи спортсменов из КР, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Лучшим бойцом признан представитель столичного клуба «Кейхацу» Акылбек уулу Эрлан. Он стал первым в своей категории, победив казахстанцев и узбекистанцев, являющихся чемпионами мира.

Первое место в командном зачете заняла сборная Жамбылской области Казахстана, выигравшая 18 золотых, по 11 серебряных и бронзовых наград. На втором месте клуб «Кейхацу», у воспитанников которого 11 золотых, 12 серебряных и 27 бронзовых медалей. На третьем месте с заметным отставанием сборная Андижанской области Узбекистана.

@pavelbond1
Фото @pavelbond1. Награды победителям турнира Bishkek Open по карате-до WKF

«В начале марта у отечественных каратистов два важных события: рейтинговый турнир в Австрии и соревнования Aktobe Open в Казахстане», — добавил Дмитрий Казанов.

Ранее в Бишкеке прошел чемпионат Центральной Азии по карате-до WKF.
Ссылка:
просмотров: 611
Версия для печати
Материалы по теме
Кто в доме хозяин. Каратисты Кыргызстана стали лучшими в Центральной Азии
У кыргызстанцев пять медалей на турнире по карате в России
На Иссык-Куле разыграли кубок по карате-до WKF
Каратисты из Кыргызстана завоевали три золотые медали на турнире в Алматы
Чемпионат Кыргызстана по карате: с прицелом на Азиатские игры
Каратист из Кыргызстана стал чемпионом в Казахстане
Команда из Кыргызстана завоевала 47 медалей на международном турнире по карате
Восемь медалей на чемпионате Центральной Азии по карате — у кыргызстанцев
Команда из Кыргызстана выиграла 30 медалей на чемпионате Казахстана по карате
Популярные новости
Криштиану Роналду нокаутировал одноклубника во&nbsp;время матча Криштиану Роналду нокаутировал одноклубника во время матча
Чемпион UFC чихнул и&nbsp;получил травму Чемпион UFC чихнул и получил травму
&laquo;Аквамен&raquo; по-русски: ватерполисты устроили массовую драку во&nbsp;время матча «Аквамен» по-русски: ватерполисты устроили массовую драку во время матча
Жажда экстрима. В&nbsp;Карагачевой роще провели зрелищную велогонку Жажда экстрима. В Карагачевой роще провели зрелищную велогонку
Бизнес
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
&laquo;Газпром нефть Азия&raquo; в&nbsp;четвертый раз получила награду &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; «Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»