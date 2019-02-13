Команда из Кыргызстана выиграла 50 медалей на международном турнире по карате

Команда из Кыргызстана выиграла 50 медалей на международном турнире Bishkek Open по карате-до WKF. Об этом 24.kg сообщил исполнительный директор федерации данного вида спорта КР Дмитрий Казанов.

Турнир прошел в Бишкеке с участием 1,1 тысячи спортсменов из КР, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Лучшим бойцом признан представитель столичного клуба «Кейхацу» Акылбек уулу Эрлан. Он стал первым в своей категории, победив казахстанцев и узбекистанцев, являющихся чемпионами мира.

Первое место в командном зачете заняла сборная Жамбылской области Казахстана, выигравшая 18 золотых, по 11 серебряных и бронзовых наград. На втором месте клуб «Кейхацу», у воспитанников которого 11 золотых, 12 серебряных и 27 бронзовых медалей. На третьем месте с заметным отставанием сборная Андижанской области Узбекистана.

Фото @pavelbond1. Награды победителям турнира Bishkek Open по карате-до WKF

«В начале марта у отечественных каратистов два важных события: рейтинговый турнир в Австрии и соревнования Aktobe Open в Казахстане», — добавил Дмитрий Казанов.

Ранее в Бишкеке прошел чемпионат Центральной Азии по карате-до WKF.