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Спорт

Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев за потасовку после боя

Фото © AFP 2019/KIRILL KUDRYAVTSEV. Российский боец Хабиб Нурмагомедов

Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала россиянина Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за то, что он устроил потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC в США. Об этом сообщило РИА Новости.

Дисквалификацию Хабиба Нурмагомедова могут сократить до шести месяцев, если он примет участие в кампании, направленной против издевательств.

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Российский боец связал решение комиссии с политикой. «Политика навсегда», — написал Хабиб Нурмагомедов в Twitter.

6 октября 2018 года он победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после боя Хабиб Нурмагомедов вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. Комиссия провела дисциплинарное расследование.

Кроме Нурмагомедова, наказание получили два других участника потасовки — россияне Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов. Оба дисквалифицированы на один год и оштрафованы на $25 тысяч. Дисквалификация всех фигурантов скандала отсчитывается с октября 2018 года.

Также комиссия запретила Конору Макгрегору участвовать в боях в течение шести месяцев. Помимо дисквалификации, его оштрафовали на $50 тысяч.
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