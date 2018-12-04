Каратисты из Кыргызстана завоевали три «золота» в Казахстане

Кыргызстанцы завоевали три «золота» на турнире по карате в Казахстане. Об этом 24.kg сообщил президент Федерации кекушинкай карате KWF КР Алмазбек Баатырбеков.

Турнир проходил в Шымкенте с участием 270 спортсменов из РК и КР.

«От нас ездили пять бойцов, и все они поднялись на пьедестал почета», — отметил Алмазбек Баатырбеков.

Баэль Шерматов, Шамиль Орозбек и Нурмахамад Каниметов в своих категориях стали чемпионами. Александр Шевченко завоевал «серебро», а Данил Бородулин — «бронзу».

«Теперь собираемся на соревнования Kazakhstan Open — 2018, которые пройдут 21-23 декабря в Астане», — добавил глава федерации.