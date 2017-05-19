Женская сборная Кыргызстана по волейболу завоевала «бронзу» на Исламских играх солидарности, продолжающихся в городе Баку (Азербайджан). Об этом сообщил официальный сайт состязаний.

По его данным, 18 мая отечественная команда провела заключительный поединок на турнире. В игре за третье место ей противостояла сборная Таджикистана. Как и двумя днями ранее, когда эти команды встречались на групповом этапе, кыргызстанки взяли верх. Только теперь сделали это гораздо увереннее — 3:0 (25:10, 25:12, 25:16).