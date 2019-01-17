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Спорт

Кубок Азии по футболу. Кыргызстан вышел в 1/8 финала и сыграет с ОАЭ

Сборная Кыргызстана получила путевку в 1/8 финала Кубка Азии по футболу, проходящего в ОАЭ.

На Кубке Азии 16 января прошли решающие поединки в двух группах. Вечером в группе C сборная Южной Кореи со счетом 2:0 одолела команду Китая. Голы забили Хван Ыйджо (14-я минута, с пенальти) и Ким Мин Джэ (51-я минута).

Кыргызстан победил Филиппины — 3:1. В составе нашей команды отличился Виталий Люкс (24-я, 51-я и 77-я минуты), у филиппинцев - Стефан Шрок (80-я минута).

По итогам группового этапа первое место заняла Южная Корея (девять очков), второе — Китай (шесть очков). Кыргызстан (три очка) стал третьим, а Филиппины (ноль очков) — четвертыми.

Ближе к ночи прошли игры в группе D. Вьетнам обыграл Йемен - 2:0. Результативные удары нанесли Нгуен Кванг Хай (38-я минута) и Кве Нгок Хай (64-я минута, с пенальти).

Иран и Ирак победителя не выявили — 0:0.

Иран и Ирак (по семь очков) вышли в плей-офф, Вьетнам (три очка) сохраняет шансы на это, а Йемен (ноль очков) выбывает из турнира.

По регламенту Кубка Азии в плей-офф напрямую выходят победители шести групп и команды, занявшие второе место (итого 12 сборных). Результаты команд, ставших в группах третьими, сравниваются, и четыре лучших получают путевку в 1/8 финала. У двух сборных — Палестины из группы B и Вьетнама из группы D — результаты хуже, чем у Кыргызстана. Таким образом, наша команда, будучи дебютантом Кубка Азии, с первой попытки выходит в плей-офф.

Теперь 21 января в 1/8 финала Кыргызстан сыграет с ОАЭ — победителем группы A.

На 17 января намечены матчи третьего тура в группах E и F. Расписание и турнирная таблица — здесь.
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