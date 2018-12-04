Гимнастки из Кыргызстана выиграли шесть медалей в Беларуси

Кыргызстанки выиграли шесть медалей на международном турнире по художественной гимнастике. Об этом 24.kg сообщила тренер Жаныл Каймазарова.

По ее словам, в Минске завершился открытый чемпионат «Динамо». Участвовали 250 спортсменок из Беларуси, КР, Латвии, России и Украины. Возраст – от 2013 года рождения и старше. «Из нашего клуба «Ак-Барс» ездили шесть спортсменок», - отметила наставница.

Тинатин Сатыкеева в своей возрастной группе стала первой в упражнении с лентой и третьей в многоборье. Асема Бадыкеева – первой с обручем и второй в многоборье. Самира Кальмамбетова – третьей с обручем и в многоборье.

«В ближайшее время у нас два старта: 8-9 декабря – чемпионат Кыргызстана, 15-16 декабря – турнир «Келечек». Оба пройдут в Бишкеке», - добавила Жаныл Каймазарова.