В Кыргызстане определились победители первого турнира новой лиги ММА

В Кыргызстане определились победители первого турнира PFL KG — профессиональной лиги смешанных единоборств. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил ее президент Данияр Бейшеналиев.

Турнир прошел в Бишкеке с участием бойцов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Состоялось шесть поединков. В весовой категории 56,7 килограмма Жумабек уулу Темирлан (КР) одолел Муроджона Акбарова (Узбекистан), в весе 77,1 килограмма Манас Темирбеков (КР) был сильнее Толиба Толипова (Узбекистан).

Свои бои также выиграли Мехрдод Умаров, Махмадюнус Олимзода (оба из Таджикистана), Беймурат Ниязов (Казахстан) и Улугбек Алиев (Узбекистан).

«Мы довольны уровнем соревнований. Надеюсь, и дальше будем двигаться в таком темпе. Следующий турнир наметили на 22 декабря. Одна из особенностей нашей лиги — забота о безопасности участников. Поэтому на прошедший турнир пригласили опытных судей из-за рубежа. Наши двери открыты для всех бойцов, желающих профессионально расти», — отметил Данияр Бейшеналиев.