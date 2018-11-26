Бойцы из Кыргызстана победили на турнире по ММА в Москве

Бойцы из Кыргызстана победили на международном турнире FMR Fighting Championship среди профессионалов по смешанным единоборствам (ММА).

Состязания, организованные Федерацией мигрантов России, прошли 25 ноября в Москве. Участвовали представители Азербайджана, Армении, Афганистана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В категории 84 килограмма Марат Гуломов (КР) на 2-й минуте 58-й секунде второго раунда удушающим приемом одолел Антона Андреева (РФ). После боя Марат взял слово и вызвал на поединок одного из самых известных бойцов Кыргызстана Дастана Шаршеева.

В весе 61 килограмм Нурланбек уулу Марсел (КР) на 1-й минуте 11-й секунде первого раунда аналогичным способом победил Рахдора Пирмамадова (Таджикистан).

Бой Марата Гуломова смотреть с отметки 1:10:40, бой Нурланбека уулу Марсела — 1:41:55.