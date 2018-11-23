Юные хоккеисты из Бишкека выступят на турнире в Канаде

Детская сборная Бишкека по хоккею выступит на турнире в Канаде. Об этом сегодня сообщил тренер Ринат Мустафаев.

Наших хоккеистов пригласили на престижные состязания «Золотая подкова», проводимые уже 51 год. Очередной розыгрыш пройдет 27-30 декабря в Торонто с участием девяти команд из Канады, России, США и Кыргызстана.

«Стоит вопрос: где взять финансирование для поездки? Хотелось бы обратиться к главе государства Сооронбаю Жээнбекову с просьбой помочь с этим. Игроки 2009-2010 годов рождения у нас очень перспективные, это будущая сборная КР. Мы не подведем. Думаю, как и год назад, когда выиграли турнир в Чикаго, вернемся с победой», — отметил Ринат Мустафаев.

«Хочу поблагодарить Сооронбая Жээнбекова за то, что он в 2017-м на Президентской елке особо выделил наших детей. Их также поздравляли правительство и мэрия, — подчеркнула вице-президент Федерации хоккея КР Асель Абдыгулова. — Эти дети — будущее нашей страны. Они высоко поднимают флаг Кыргызстана, они конкурентоспособны».

В команде, собирающейся в Канаду, 12 игроков и тренер. Шестьдесят процентов средств, необходимых на поездку (в частности, на приобретение билетов и решение визовых вопросов), внесли родители ряда хоккеистов. Но есть родители, которые не могут на свои деньги приобрести билеты и вынуждены занимать.

«На 99,9 процента уверены, что выступим в Канаде. Надеемся, неравнодушные люди помогут и чиновники не останутся в стороне, — добавила президент хоккейного клуба «Алга-Бишкек» Екатерина Соловьева. — Эта поездка полезна не только действующим хоккеистам. Она поможет популяризации детского спорта и здорового образа жизни».