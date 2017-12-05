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Спорт

Юные хоккеисты из Кыргызстана стали чемпионами турнира в США

Юниорская сборная Кыргызстана по хоккею стала чемпионом на турнире Barrington Ice Arena, который проходил в Чикаго (США) с 1 по 5 декабря.

В финале юные спортсмены одолели соперников из команды Ice Dogs. Основное время закончилось ничьей — 5:5. Исход игры решила серия буллитов, в которой кыргызстанцы победили со счетом 7:8.

Видео решающего буллита на своей старинце в Facebook опубликовал игрок команды Нуртемир Сулайманов.

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Кубок Barrington Ice Arena 2017 среди детских команд (в возрасте до 9 лет) проходил 1-5 декабря в американском городе Чикаго. В состязаниях участвовали команды из США, Канады и Кыргызстана.

Юниорская сборная из Кыргызстана провела четыре игры. В первой она уступила Ice Dogs 2. После оказалась сильнее сборной команды Чикаго (9:3) и Evelance Chicago (12:2). Сегодня утром она стала обладательницей кубка, обыграв американскую команду Ice Dogs в серии буллитов.
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