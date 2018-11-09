На каблуках и в бикини. Как бишкекчанка покоряет мир бодибилдинга

Трудно оставаться равнодушным, когда наблюдаешь соревнования по фитнес-бикини — самой яркой части бодибилдинга. Бишкекчанка Алина Лузгина стремительно ворвалась в этот мир. Благодаря обаянию, грациозности и целеустремленности она с каждым турниром выглядит все увереннее. Недавно показала себя на Гран-при России, а сейчас готовится к чемпионату мира. О восхождении к спортивному олимпу, особенностях своего увлечения и выступлении на турнире Арнольда Шварценеггера 25-летняя девушка рассказала 24.kg.

В категории «фитнес-бикини» оцениваются гармоничность линий тела, пропорциональность, подтянутая фигура с небольшим объемом мускулатуры, женственность, грациозность, уверенная подача себя и образ в целом. Имеет значение и генетика. Хорошо сложенный от природы, тренированный атлет смотрится выигрышнее менее одаренных соперников.

Все началось с простого желания

— Говорят, поднимать тяжести — не женское дело.

— Это смешно. Вы же видите: я не какой-то перекачанный амбал. И здоровью это не вредит. Хотя, надо признать, многие девушки поначалу боятся работать с железом. Считают, что станут огромными и неженственными. На деле, чтобы хоть чуть-чуть нарастить мускулатуру, надо много лет пахать в зале.

— Что побудило вас начать заниматься?

— Желание подкачаться и набрать вес. Было это в 2016-м. Выступать на турнирах не планировала и, когда вдруг предложили, согласилась не сразу. Но после первой победы втянулась. Спустя некоторое время познакомилась с нынешним тренером и мужем Максимом Богачевым, с которым впоследствии одержала не одну победу. За короткий период заполнила медалями и кубками целую полку.

На пути к славе

— Какой турнир самый памятный?

— Все. Четыре сезона подряд выступаю без отдыха. Едва вернувшись с одного турнира, начинаю готовиться к следующему.

Самым первым был открытый чемпионат Алматы — 2017. Мы с тренером «взорвали» его, забрав все главные призы. Алина Лузгина

Я стала лучшей в своей категории и «абсолютке», обойдя 70 соперниц. Максим добился аналогичного успеха среди мужчин.

Позднее на чемпионате Кыргызстана победила в своей категории и абсолютном зачете.

Весной 2018-го стала выезжать в дальнее зарубежье. На чемпионате Азии в Монголии выиграла «серебро» среди любителей и получила от международной федерации (IFBB) ПРО-карту, позволяющую состязаться в профессиональном дивизионе. Ее давали только за первое место, но, оценив мою форму, судьи решили, что я достойна выступления среди профессионалов. На следующий день дебютировала в про-дивизионе и взяла бронзовую медаль. На сегодня я первая и единственная в Кыргызстане в сфере фитнеса и бодибилдинга, кто имеет карту профессионала.

В начале октября ездила в Барселону на свой первый крупный турнир в про-дивизионе — Arnold Classic Europe. Он пользуется большой популярностью среди бодибилдеров и сравнивается с масштабным чемпионатом «Мистер Олимпия», проводимым в Америке. Его основатель — Арнольд Шварценеггер.

— Познакомились с «железным Арни»?

— К нему не подберешься — вокруг толпы поклонников. Он жал руки победителям.

Участвовали лучшие спортсменки со всего мира. Я, к сожалению, в первую десятку не попала. Но очень рада, что сбылась моя мечта оказаться на Arnold Classic.

Фото @alisha_ifbbpro. На Arnold Classic Europe — 2018

Меня за рубежом еще мало знают. Судьи часто спрашивают, кто я и откуда. В этом виде спорта неизвестному человеку тяжело сразу пробиться на вершину. Надо заработать авторитет. К тому же за соперниц всегда готовы заступиться их судьи-земляки. У меня судейской поддержки нет. Без этого нелегко.

Через две недели после Arnold Classic выступила в Екатеринбурге на Гран-при России. Обычно везде езжу с тренером, а в этот раз была одна. Несмотря на это, заняла второе место — после самой известной в мире чемпионки по фитнес-бикини Яны Кузнецовой.

— Чем в вашем виде различаются профессионалы и любители?

— Формой. Профессионалы выглядят гораздо суше, жестче и объемнее.

Бросить вызов лучшим из лучших

— Не бывает такого, чтобы человек сразу стал побеждать в каком-либо виде спорта. У вас была какая-то база?

— С 5 до 16 лет занималась художественной гимнастикой. Побеждала в Кыргызстане и соседних странах, выступала на кубках мира, стала мастером спорта Кыргызстана. Добилась всего, чего хотела.

— А к чему стремитесь в нынешнем виде спорта?

— Ближайшая цель — выиграть профессиональный турнир. Там неплохие призовые. В России, например, за второе место вручали 1,5 тысячи евро. Эти деньги вложу в поездку в Китай на первый чемпионат мира среди профессионалов. До него менее 10 дней. Чтобы попасть туда, надо было пройти квалификацию и набрать рейтинговые баллы. Я сделала это в Монголии и России. На ЧМ выступят лучшие из лучших — спортсменки из РФ, Украины, Аргентины, Испании, Чехии, США, Бразилии, Венгрии, Литвы, Финляндии, Польши и других стран.

Фото @alisha_ifbbpro. С картой профессионала

Сцена, как вечный кайф

— Должно быть, активно готовитесь.

— Тренируюсь дважды в день шесть раз в неделю. Утром 2-2,5 часа силовые тренировки. Вечером — кардио на беговой дорожке.

— Выходя на сцену во время состязаний, не испытываете страха или стеснения?

— В гимнастике при выходе на ковер аж коленки дрожали. Думала, и тут будет так же, но нет. Совсем не боюсь сцены. Наоборот, очень ее полюбила. Каждая подготовка, занимающая не менее шести месяцев, стоит того, чтобы один раз выйти и получить кайф от нахождения на сцене в прекрасной форме.

Чтобы чувствовать себя на сцене уверенно, ежедневно отрабатываю позирование с тренером. Позирование и дефиле у меня заранее продуманы до малейших деталей, и на соревнованиях редко импровизирую.

— Удобно, что вас тренирует муж?

— Очень.

— Делает поблажки?

— Никогда. Он строгий наставник, и это хорошо. Вкладывает в меня все свои знания, заставляет выполнять все как положено и не дает расслабиться. Всегда находит правильные слова для мотивации.

Поначалу он составлял мне планы питания, но потом необходимость в этом отпала. Чувствую свой организм и знаю, когда мне нужно, скажем, сократить прием углеводов, а когда прибавить.

За месяц до соревнований, чтобы придать фигуре нужный вид и выгодно подчеркнуть ее достоинства, начинаю сушиться. Снижаю калорийность потребляемой пищи. В это время в моем рационе присутствуют куриные грудки, зелень, овощи, орехи, овсяная крупа, яичные белки, рыба и сыр, который очень люблю.

— Готовите сами?

— Взвешиваю и готовлю продукты на каждый день. Первое время это немного напрягало, а потом привыкла до такой степени, что даже когда съедаю что-то вредное, делаю об этом запись.

Люблю готовить что-нибудь не из правильного питания. Охотно пеку пироги, блины и пиццу. Близким нравится, как делаю бананово-шоколадный торт. Все это, конечно, совсем не диетическая пища. Во время подготовки к соревнованиям мы с мужем ее себе не позволяем.

— Чтобы облегчить тренировочный процесс, некоторые бодибилдеры принимают «химию». Вы не пробовали?

— Нет. Максим однажды сказал: «Зачем мне мужик вместо жены?!» (смеется). Женщинам, особенно в дисциплине «фитнес-бикини», это не нужно. И, конечно, применение фармакологии несет за собой плачевные последствия для женского организма: гормональные сбои, изменение голоса и многое другое.

Семья чемпионов

— К чему стремится супруг?

— Взять ПРО-карту. Он очень перспективный. Побеждал в Кыргызстане и Казахстане в дисциплине «менс-физик». На том же Arnold Classic Europe вошел в топ-5. Это здорово. Успешно готовит спортсменов к соревнованиям.

Фото @alisha_ifbbpro. С мужем-тренером в Барселоне

— В семье есть еще спортсмены?

— Младший брат ходит на дзюдо и плавание. Папа занимался спортивной гимнастикой и гандболом, мама — легкой атлетикой. Двое дядей — футболисты, и один из них, Сергей Фокин, — олимпийский чемпион 1988 года.

— Как родные восприняли ваше увлечение фитнесом?

— Поначалу, видя, как всюду ношу контейнеры с едой и трепетно слежу за диетой, посмеивались. Когда стала выигрывать медали, поняли, насколько это для меня серьезно. Поддерживают во всем.

Спорт — единственное, чем пока хочу заниматься

— Кто оплачивает вам поездки на турниры?

— Все за свой счет. У девочек из России, к примеру, множество спонсоров и контрактов, у нас это несильно развито. Не во все страны могу поехать. В США, где много интересных турниров, добираться очень дорого.

— Кто вы по образованию?

— Дизайнер архитектурной среды. Сейчас получаю второе высшее — учусь на последнем курсе педагогического факультета Академии физической культуры и спорта.

— Собираетесь работать по профессии?

— Пока спорт — основное, чем хочу заниматься. Около семи лет работаю тренером по художественной гимнастике. Занимаюсь с детьми от 4 до 15 лет. Среди них чемпионы Кыргызстана и международных соревнований.

Фото @alisha_ifbbpro. С ученицами-гимнастками

— Как вы успеваете?

— С недавних пор еще тружусь персональным тренером по фитнесу. Клиенты у меня взрослые — занимаются для себя. Со временем планирую готовить молодых спортсменов.

Я упертая: ставлю цель и добиваюсь ее

— Какой у вас характер?

— Я очень упертая: если ставлю цель, всегда добьюсь ее любыми путями. Этим обязана тренеру Светлане Моисеевой, у которой занималась гимнастикой.

— Наверняка слышите за спиной шушуканье завистниц.

— Так часто, что уже привыкла к этому. Пусть говорят. Значит, я чего-то стою.

— О чем мечтаете?

— Добиться всех намеченных целей. Чтобы было что-то свое — например, большой фитнес-центр или даже их сеть.

Мечтаю воспитать чемпионов по фитнесу и чтобы этот вид спорта в Кыргызстане поднялся до международного уровня.