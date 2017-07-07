Получи калошу! Имена самых худших чиновников назвали бизнесмены

Сегодня Национальный альянс бизнес-ассоциаций назвал по итогам рабочего года самых эффективных и неэффективных руководителей. Чиновникам вручили награды — «Золотое рукопожатие» и «Черную калошу».

Предприниматели Кыргызстана активно борются за свои права. Объединившись в ассоциации, они научились лоббировать свои интересы и решать возникающие проблемы на самом высоком уровне. Однако не все чиновники готовы создавать обещанный властями рай для бизнеса. Есть и ведомства, которые регулярно вставляют палки в колеса отечественного бизнеса.

В прошлом году был создан Национальный деловой клуб. В него вошли бизнесмены и представители практически всех бизнес-ассоциаций страны. На первом же заседании предприниматели решили вручать самому неэффективному чиновнику «Черную калошу». По итогам рабочего года определились тройки самых лояльных и закрытых руководителей.

По мнению бизнесменов, больше всего бизнесу помогают вице-премьер-министр Олег Панкратов, министр экономики Арзыбек Кожошев и замминистра экономики Алмаз Сазбаков. Однако «Золотое рукопожатие» как самому открытому для бизнеса чиновнику вручили Олегу Панкратову.

Представитель Национального делового клуба Сергей Пономарев объяснил, что выбор был объективным. Бизнес действительно ни разу не столкнулся с отказом вице-премьера, по каким бы вопросом они ни обращались.

Однако не все чиновники так дружелюбны по отношению к бизнесу. Есть и те, кто ему только мешает.

В тройку худших попали заместитель министра экономики Баккелди Тюменбаев, главный санврач Кыргызстана Олег Горин и директор Департамента драгметаллов при Минфине Канатбек Мадумаров.

Однако самым закрытым для бизнеса чиновником стал заместитель министра экономики Баккелди Тюменбаев. Правда, на вручение премии чиновник не пришел. Вместо него присутствовала статс-секретарь Минэкономики Айдай Курманова.

Сергей Пономарев объяснил, почему бизнес так решил. Предприниматели обиделись за то, что Баккелди Тюменбаев отказался сотрудничать с бизнесом при разработке новой редакции Налогового кодекса, а на заседании Инвестсовета заявил, что бизнес сам не хотел вносить поправки и изучать документ. Также бизнесмены ставят в вину Баккелди Тюменбаеву, что он не прислушался к мнению предпринимателей по постановлению о внедрении контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн.

«Я поддерживаю критерии, по которым бизнес определял лучших и худших чиновников. Если есть какие-то недочеты, то нужно работать над этим. У нас получилось, что номинированы два зама. Один на «Золотое рукопожатие», другой — на «Черную калошу». При этом я не могу сказать, что отдельный человек за что-то отвечает. Это общая работа. Но я передам руководителю информацию и мнение предпринимателей», — прокомментировала решение статс-секретарь Минэконома Айдай Курманова.