Как Валентина Матвиенко побывала на Иссык-Куле

Сегодня на Иссык-Куле проходит официальный визит председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. С утра она успела встретиться с торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым, а затем они вместе решили пообщаться с участниками форума «Дети Содружества».

Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» проводится на берегу Иссык-Куля в пятый раз. В этом году отдыхать в пансионат «Аврора плюс» пригласили 92 школьника из Кыргызстана, Армении, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и России.

Валентина Матвиенко в Кыргызстане уже бывала. Она приезжала с официальным визитом в Бишкек в 2014 году. А вот на Иссык-Куль она приехала впервые. Жемчужина Кыргызстана впечатлила политика. На встрече с детьми она отметила, что побывать на таком озере мечтает много людей.

Валентина Матвиенко не стала произносить длинные речи о нужности и важности общения школьников из разных стран. Об этом они говорили на встрече со спикером парламента Кыргызстана Чыныбаем Турсунбековым. Вместо этого председатель Совета Федерации предпочла познакомиться с ребятами лично.

Территория «Авроры плюс» достаточно большая. Поэтому Чыныбая Турсунбекова и всю делегацию катали по ней на электрокарах. Высокие гости успели посмотреть небольшой ролик о самом лагере и посетить мини-выставку, посвященную истории форума. Школьники вручили на память Валентине Матвиенко картину собственного творчества.

Заключительный этап встречи состоялся на берегу озера. Сначала школьники рассказали о том, что подготовили экспонаты для музея Межпарламентской ассамблеи СНГ. Отдельные подарки настолько пришлись по душе, что гости решили их тут же примерить.

К визиту Валентины Матвиенко школьники готовились заранее. Покорить сердце политика они решили не только поделками, но и танцами. Прямо на берегу озера они устроили танцевальный флешмоб. Председатель Совета Федерации не удержалась и пустилась в пляс вместе с ребятами.

«На Иссык-Куль многие мечтают приехать и посмотреть эту жемчужину Кыргызстана. Многие здесь в первый раз. Сколько воспоминаний останется на всю жизнь! Я посоветую каждому из вас по окончании смены написать письмо председателю парламента Кыргызстана Чыныбаю Турсунбекову. Расскажите о том, как вы провели время, поблагодарите за организацию. Только напишите именно письмо, а не смс-ки, как вы сейчас любите», — пожелала на прощание школьникам председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ.