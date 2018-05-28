Внимание: розыск. Пропала 14-летняя девочка

Фото ГУВД Чуйской области. Пропавшая Виктория Кан

ОВД Аламудунского района разыскивает Викторию Кан, 2004 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, девочка вышла 14 мая из дома и не вернулась.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-каштановые (15-20 см), глаза карие, лицо светлое, нос слегка с горбинкой.

Одета в белую кофту, темно-синие джинсы, темно-зеленую куртку, белые ботасы. С собой был черный рюкзак и очки с черной оправой.

Особые приметы: на руках шрамы, постоянно ходит в одежде с длинными рукавами.