Внимание: розыск. Пропала 14-летняя девочка

ОВД Аламудунского района разыскивает Викторию Кан, 2004 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По ее данным, девочка вышла 14 мая из дома и не вернулась.
Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-каштановые (15-20 см), глаза карие, лицо светлое, нос слегка с горбинкой.
Одета в белую кофту, темно-синие джинсы, темно-зеленую куртку, белые ботасы. С собой был черный рюкзак и очки с черной оправой.
Особые приметы: на руках шрамы, постоянно ходит в одежде с длинными рукавами.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам: