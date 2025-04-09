16:37
USD 87.06
EUR 95.22
RUB 1.01
Происшествия

В Бишкеке задержаны подозреваемые в создании онлайн-казино

Оперативники УУР ГУВД Бишкека задержали трех парней по подозрению в создании и распространении веб-сайтов, содержащих онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел.

Сотрудники УУР ГУВД получили информацию о лицах, организовавших и распространявших веб-сайты в Кыргызстане, осуществлявших сбор и скупку дебетовых карт, подключение к «личным кабинетам» в мобильных приложениях, а также предоставлявших доступ к онлайн-казино за деньги. Оплата производилась через электронные кошельки, которые скупались в Telegram-каналах и оформлялись на граждан КР.

Возбуждено дело по статье «Организация или содержание притона для проведения азартных игр, проведение азартных игр» УК КР.

Оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались 22-летний Б.Э., 21-летние Н.К. и Р.Н., которых задержали и водворили в ИВС ГУВД столицы. При обыске в доме у задержанных обнаружены 66 банковских карт, 30 мобильных телефонов, 4 ноутбука и 45 использованных сим-карт.

В ГУВД напомнили, что, согласно Указу президента «О мерах по пресечению незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр», такие сайты идентифицированы. Следует отметить, что деятельность онлайн-казино и букмекерских платформ без соответствующей лицензии на территории Кыргызской Республики является незаконной.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325440/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке транссексуалы избили иностранца. Подробности от милиции
Спецслужбы задержали члена ОПГ. Был приближенным Кольбаева
Столичная милиция набирает сотрудников из числа гражданских
В Джалал-Абаде задержаны бывший и действующий директора лицея
Избиение с ножевым ранением в Бишкеке. Задержанными оказались члены ОПГ
Падение девушки в парке Панфилова. Задержан оператор аттракциона
В Бишкеке трое избили и ранили ножом мужчину. Подробности от ГУВД
В доме у бишкекчанина нашли наркотики на 10 миллионов сомов
В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве с дорогими авто
При помощи дрона отправлял наркотики в тюрьму. Задержан подозреваемый
Популярные новости
В&nbsp;Сокулукском РОВД начальник криминальной милиции обвиняется в&nbsp;избиении коллеги В Сокулукском РОВД начальник криминальной милиции обвиняется в избиении коллеги
В&nbsp;Токмаке парень привязал к&nbsp;батарее девушку, требуя выйти за&nbsp;него замуж В Токмаке парень привязал к батарее девушку, требуя выйти за него замуж
Прокуратура проверяет законность передачи первого этажа школы &#8470;&nbsp;67&nbsp;частникам Прокуратура проверяет законность передачи первого этажа школы № 67 частникам
Государству добровольно вернули здание&nbsp;&mdash; памятник истории и&nbsp;культуры&nbsp;КР Государству добровольно вернули здание — памятник истории и культуры КР
Бизнес
Весеннее обновление: сеть&nbsp;О! стала еще мощнее по&nbsp;всему Кыргызстану Весеннее обновление: сеть О! стала еще мощнее по всему Кыргызстану
Компания LG&nbsp;открыла HVAC-академию в&nbsp;Бишкеке Компания LG открыла HVAC-академию в Бишкеке
Связь, которая пускает корни&nbsp;&mdash; команда&nbsp;О! высадила еще один зеленый парк Связь, которая пускает корни — команда О! высадила еще один зеленый парк
Максимум выгоды для бизнеса&nbsp;&mdash; SmartPOS-терминал 3&nbsp;в 1&nbsp;от&nbsp;MegaPay Максимум выгоды для бизнеса — SmartPOS-терминал 3 в 1 от MegaPay
9 апреля, среда
16:35
В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста...
16:32
СМИ должны нести ответственность за комментарии под их постами — депутат
16:28
В Бишкеке задержаны подозреваемые в создании онлайн-казино
16:22
Весеннее обновление: сеть О! стала еще мощнее по всему Кыргызстану
16:19
В Бишкеке транссексуалы избили иностранца. Подробности от милиции