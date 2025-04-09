В Бишкеке задержаны подозреваемые в создании онлайн-казино

Оперативники УУР ГУВД Бишкека задержали трех парней по подозрению в создании и распространении веб-сайтов, содержащих онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел.

Сотрудники УУР ГУВД получили информацию о лицах, организовавших и распространявших веб-сайты в Кыргызстане, осуществлявших сбор и скупку дебетовых карт, подключение к «личным кабинетам» в мобильных приложениях, а также предоставлявших доступ к онлайн-казино за деньги. Оплата производилась через электронные кошельки, которые скупались в Telegram-каналах и оформлялись на граждан КР.

Возбуждено дело по статье «Организация или содержание притона для проведения азартных игр, проведение азартных игр» УК КР.

Оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались 22-летний Б.Э., 21-летние Н.К. и Р.Н., которых задержали и водворили в ИВС ГУВД столицы. При обыске в доме у задержанных обнаружены 66 банковских карт, 30 мобильных телефонов, 4 ноутбука и 45 использованных сим-карт.

В ГУВД напомнили, что, согласно Указу президента «О мерах по пресечению незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр», такие сайты идентифицированы. Следует отметить, что деятельность онлайн-казино и букмекерских платформ без соответствующей лицензии на территории Кыргызской Республики является незаконной.