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Происшествия

Ложное сообщение о бомбе в аэропорту «Манас». Задержана подозреваемая

В ОВД Сокулукского района поступила информация от оператора справочной службы международного аэропорта «Манас» о том, что в здании заложено взрывное устройство, которое может детонировать в любое время. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Сокулукского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 259 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных и специальных следственных действий сотрудники милиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась гражданка М.А., 1975 года рождения, которая доставлена в следственную службу ОВД для следственных действий.

По результатам расследования уголовное дело на основании собранных доказательств направлено в прокуратуру Сокулукского района.

ГУВД региона предупреждает: заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей либо наступления тяжкого вреда, что предусмотрено статьей 259 УК КР, наказывается лишением свободы до пяти лет.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемая М.А.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324573/
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