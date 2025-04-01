Ложное сообщение о бомбе в аэропорту «Манас». Задержана подозреваемая

В ОВД Сокулукского района поступила информация от оператора справочной службы международного аэропорта «Манас» о том, что в здании заложено взрывное устройство, которое может детонировать в любое время. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Сокулукского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 259 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных и специальных следственных действий сотрудники милиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась гражданка М.А., 1975 года рождения, которая доставлена в следственную службу ОВД для следственных действий.

По результатам расследования уголовное дело на основании собранных доказательств направлено в прокуратуру Сокулукского района.

ГУВД региона предупреждает: заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей либо наступления тяжкого вреда, что предусмотрено статьей 259 УК КР, наказывается лишением свободы до пяти лет.