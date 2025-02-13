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Сидел на троне и призывал к халифату. Милиция и ГКНБ задержали экстремистов

Сотрудники милиции и ГКНБ на территории Московского и Жайылского районов задержали четверых подозреваемых в экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

10 февраля правоохранители выявили в интернете страничку, где публиковали ролики, призывающие к построению халифата. Страничка относилась к организации «Йакын Инкар», деятельность которой запрещена в Кыргызстане. На кадрах видно, как мужчина в белом одеянии сидит на троне и произносит речь, его окружают шесть человек в такой же одежде. Возбуждено дело по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

Сотрудники ГУВД Чуйской области совместно с УГКНБ установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались 42-летний К.Б., 54-летний К.Б., 47-летний С.К. и 42-летний Р.А., у которых при при обыске в домах изъяли вещественные доказательства, имеющие значение по делу. Всех водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319783/
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