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Происшествия

Нападение на кассира SMagic. Милиция возбудила уголовное дело

По факту нападения на кассира игротеки SMagic возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

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Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР.

«Заявление от гражданки У.В. поступило 2 августа. Женщина просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, который в одном из торговых центров в состоянии алкогольного опьянения, выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки взял в руки калькулятор и ударил ее по голове. Личность мужчины установлена, им является 29-летний А.А. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет дана соответствующая юридическая оценка действиям гражданина А.А.», — рассказали в УВД.

В ведомстве также отметили, что вынесено постановление о назначении судебно-лингвистической экспертизы. После заключения будет решен вопрос о переквалификации досудебного производства.

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке. В пресс-службе РУВД этот факт оставили без комментариев.

Позже на произошедшее отреагировали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и Постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Там выразили озабоченность и призвали усилить меры защиты соотечественников в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203649/
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