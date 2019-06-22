В Сокулуке пьяный отец избил маленьких детей

В Сокулукском районе отец избил двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что сегодня в милицию из территориальной больницы поступило сообщение о госпитализации двух детей трех и пяти лет с телесными повреждениями.

«Выехавшая на место следственно-оперативная группа опросила мать пострадавших. 26-летняя И.А. пояснила, что 21 июня примерно в 20.00 она услышала от соседки о том, что ее муж в нетрезвом состоянии избивает малолетних детей. Придя домой, мать увидела лежащего трехлетнего и рядом сидящего пятилетнего сыновей. После этого, она обратилась в территориальную больницу. Женщина написала заявление о том, что к своему мужу никаких претензий не имеет и просит прекратить дальнейшее разбирательство», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве отметили, что несмотря на встречное заявление милиция зарегистрировала данный факт в ЕРПП по статье «Истязание» УК КР. Отец малолетних детей 26-летний К.Ч. отрицает факт избиения.