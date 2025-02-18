14:24
USD 87.45
EUR 91.60
RUB 0.96
Политика

Нужна общая гидрополитика — Токон Мамытов о решении водных проблем в ЦА

Красной линией гидрополитики Центральной Азии по отношению к воде должен быть лозунг «Заботимся вместе, пользуемся вместе и платим тоже вместе». Об этом на круглом столе «Климатические изменения и проблемы водопользования в ЦА» сообщил доктор политических наук, директор Института государства и права НАН КР Токон Мамытов.

По его словам, правительства центральноазиатских республик со времени развала Советского Союза и образования СНГ неоднократно пытались организовать эффективное региональное сотрудничество по водным проблемам, но, к сожалению, добиться этого не удалось.

Читайте по теме
К 2028 году Центральная Азия перейдет в хроническую фазу дефицита воды

«Видимо, настала пора, чтобы каждая республика выработала свою национальную эффективную гидрополитику, которая будет учитывать климатические изменения, проблемы водопользования, снижение водности, трансграничные водные проблемы и международное сотрудничество в масштабе ЦА. После этого республики должны перейти к выработке общей региональной гидрополитики», — сказал Токон Мамытов.

Он считает, что это позволит решить многие проблемы.

«До настоящего времени во взаимодействии наших стран, какую бы область мы не взяли, начиная с экологии и заканчивая экономическими, торговыми взаимоотношениями, каждая республика всегда стремилась соблюсти и решить национальные интересы. Да, этот фактор нужен, но, гоняясь и стараясь не нарушить черту национальных интересов, мы иногда забывали об общих интересах Центрально-Азиатского региона. А ведь это все взаимосвязано, но грань очень тонкая. Мы должны договориться — вот до этих пределов национальные интересы, а дальше общие региональные, иначе просто не сможем организовать эффективное региональное сотрудничество. Поэтому должна быть двухэтапная работа», — подчеркнул Токон Мамытов.
Ссылка: https://24.kg/politika/320295/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
За годы независимости площадь орошаемых земель в ЦА выросла в пять раз
Вода в Центральной Азии одна из самых дешевых в мире
К 2028 году Центральная Азия перейдет в хроническую фазу дефицита воды
Вашингтон закусывает удила. Как политика Трампа отразится на Центральной Азии
Промышленный центр «Центральная Азия» откроют на границе Казахстан и Узбекистан
Всемирный банк указал на проблемы конкуренции и образования в Центральной Азии
Кыргызстан стремится укрепить свою устойчивость к изменениям климата — ПРООН
Генсек ООН: Отказ от климатических обязательств — недальновидно и эгоистично
Ключевые угрозы для Центральной Азии в 2025 году назвали в Global Risk Report
Ситуация в Сирии: туманные перспективы для Центральной Азии
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвело итоги 2024 года ОАО «Кыргызтелеком» подвело итоги 2024 года
Форум Digital Kyrgyzstan пройдет в&nbsp;Бишкеке 27&nbsp;февраля 2025&nbsp;года. Список спикеров Форум Digital Kyrgyzstan пройдет в Бишкеке 27 февраля 2025 года. Список спикеров
В&nbsp;O!Store есть гибкая рассрочка через O!Bank от&nbsp;3&nbsp;до&nbsp;12&nbsp;месяцев В O!Store есть гибкая рассрочка через O!Bank от 3 до 12 месяцев
Топ-5 решений магазинов Globus для удобных и&nbsp;выгодных покупок Топ-5 решений магазинов Globus для удобных и выгодных покупок
18 февраля, вторник
14:00
Орозо: что нужно знать мусульманам о предстоящем священном месяце Орозо: что нужно знать мусульманам о предстоящем священ...
13:50
Руководство КТРК фигурирует в уголовном деле о присвоении крупной суммы денег
13:49
За годы независимости площадь орошаемых земель в ЦА выросла в пять раз
13:38
Вода в Центральной Азии одна из самых дешевых в мире
13:33
Нужна общая гидрополитика — Токон Мамытов о решении водных проблем в ЦА