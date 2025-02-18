Красной линией гидрополитики Центральной Азии по отношению к воде должен быть лозунг «Заботимся вместе, пользуемся вместе и платим тоже вместе». Об этом на круглом столе «Климатические изменения и проблемы водопользования в ЦА» сообщил доктор политических наук, директор Института государства и права НАН КР Токон Мамытов.

По его словам, правительства центральноазиатских республик со времени развала Советского Союза и образования СНГ неоднократно пытались организовать эффективное региональное сотрудничество по водным проблемам, но, к сожалению, добиться этого не удалось.

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«Видимо, настала пора, чтобы каждая республика выработала свою национальную эффективную гидрополитику, которая будет учитывать климатические изменения, проблемы водопользования, снижение водности, трансграничные водные проблемы и международное сотрудничество в масштабе ЦА. После этого республики должны перейти к выработке общей региональной гидрополитики», — сказал Токон Мамытов.

Он считает, что это позволит решить многие проблемы.

«До настоящего времени во взаимодействии наших стран, какую бы область мы не взяли, начиная с экологии и заканчивая экономическими, торговыми взаимоотношениями, каждая республика всегда стремилась соблюсти и решить национальные интересы. Да, этот фактор нужен, но, гоняясь и стараясь не нарушить черту национальных интересов, мы иногда забывали об общих интересах Центрально-Азиатского региона. А ведь это все взаимосвязано, но грань очень тонкая. Мы должны договориться — вот до этих пределов национальные интересы, а дальше общие региональные, иначе просто не сможем организовать эффективное региональное сотрудничество. Поэтому должна быть двухэтапная работа», — подчеркнул Токон Мамытов.