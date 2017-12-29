Внесены изменения в некоторые законодательные акты о государственных пособиях

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о государственных пособиях».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 декабря 2017 года.

Данный Закон принят в целях улучшения доступа к государственным пособиям малообеспеченных семей, имеющих детей.

В указанных целях принятым Законом установлено правило, согласно которого единовременное пособие при рождении ребенка «балага суйунчу» (по предварительной информации сумма пособия «балага суйунчу» составит 4000 сомов) будут выплачиваться с 1 января 2018 года взамен выплаты единовременного пособия при рождении ребенка - в размере 300 процентов гарантированного минимального дохода (3000 сомов).

Другие ежемесячные пособия, выплачиваемые малообеспеченным семьям, имеющим детей, будут сохранены до принятия соответствующего законодательства.

Таким образом, у Правительства Кыргызской Республики появляется достаточно времени необходимого для дополнительного анализа положений законодательства о государственных пособиях, разработки и внесения в него соответствующих поправок.

Принятый Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.