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Подписан закон о внесении изменений в Водный кодекс

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Водный Кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 ноября 2017 года, и поддержан действующим Правительством Кыргызской Республики.

Целью Закона является правовое регулирование воздействия горнодобывающей промышленности на ледники. Закон направлен на создание условий для обеспечения бесперебойного производства на крупнейшем объекте стратегического значения и распространяется исключительно на 2 ледника (Давыдова и Лысый) из имеющихся на территории страны 6771 ледника.

Так, Законом вносятся дополнения в статьи 62 и 67 Водного Кодекса Кыргызской Республики, предусматривающие исключение ледников Давыдова и Лысый из запрета для деятельности горнодобывающей промышленности, которая может повлиять на состояние ледников. Наряду с этим, данное исключение не распространяется на предыдущие воздействия на ледники Давыдова и Лысый.

По оценочным данным, объем ледника Давыдова составляет 0,14% от общей площади ледников страны. При этом с 1995 по 2002 год из-за изменения климатических условий ледник Давыдова отступил на 170 м, а ледник Лысый на 70 м.

Ледник Давыдова в последние годы находится в движении в направлении Центрального карьера рудника Кумтор, что составляет серьезную угрозу безопасности работников предприятия. Дальнейшее неконтролируемое движение ледника может вызвать обрушение бортов Центрального карьера и их затопление водой и ледниково-моренной массой, что фактически сделает невозможным добычу имеющихся запасов золота (около 200 тонн), как открытым, так и подземным способами.

Кроме этого, остановка производства на руднике, согласно заключениям международных юридических консультантов и отечественных экспертов, может привести к значительно негативным геотехническим, экологическим, социально-экономическим и правовым последствиям.

В 2016 году доля проекта «Кумтор» в ВВП страны составила 8%, в общем объеме промышленного производства — более 23%. Ежегодные прямые и косвенные поступления в республиканский и местные бюджеты оставляют 7-8 млрд сомов.

При принятии Закона было также принято во внимание, что Правительством Кыргызской Республики в сентябре текущего года с компанией «Центерра Голд Инк.» было заключено Стратегическое соглашение по охране окружающей среды и развитию инвестиций, в рамках которого канадские инвесторы взяли обязательства по формированию Фонда развития природы (50 млн. долл США), увеличению ежегодных экологических платежей с 310 тыс. долл США до 3 млн. долл США, переводу средств Фонда рекультивации в финансовые учреждения Кыргызской Республики и ежегодному пополнению его на 6 млн. долл США с доведением до суммы не менее 69 млн долл США, формированию Фонда поддержки онкологической службы (10 млн. долл. США), полной реализации рекомендаций международного экологического аудита компании «АМЕС».

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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