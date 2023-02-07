Назначены выборы депутатов некоторых местных кенешей

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов некоторых местных кенешей Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики».

В связи с истечением сроков полномочий депутатов некоторых местных кенешей Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики, руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, частью 5 статьи 4, частью 1 статьи 48 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», постановляется:

Назначить выборы депутатов в Чаекский, Кок-Ойский айылные кенеши Жумгальского района Нарынской области, Самаркандекский, Ак-Сайский, Ак-Татырский айылные кенеши Баткенского района Баткенской области, Кенешский айылный кенеш Кара-Кульджинского района, Кабылан-Кольский айылный кенеш Алайского района, Исановский айылный кенеш Ноокатского района, Отуз-Адырский айылный кенеш Кара-Суйского района Ошской области, Шекерский, Бейшекенский, Бакыянский айылные кенеши Кара-Бууринского района Таласской области, Кызыл-Дыйканский айылный кен ш Жайылского района, Байтикский айылный кенеш Аламудунского района Чуйской области на воскресенье, 9 апреля 2023 года.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики:

— организовать проведение выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

— рассмотреть возможность апробирования в пилотном режиме форм дистанционного, электронного голосования, применения модернизированных видов оборудования с временной регламентацией и принятием других необходимых мер.

Кабинету Министров Кыргызской Республики:

— выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

— в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка;

— принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей;

— принять меры по совершенствованию программ идентификации избирателей согласно решениям Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики о пилотном апробировании;

— оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в обеспечении кибербезопасности информационных систем.

Кроме этого, главам государственных администраций Жумгальского района Нарынской области, Баткенского района Баткенской области, Кара-Кульджинского, Алайского, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, Кара-Бууринского района Таласской области и Аламудунского, Жайылского районов Чуйской области оказать содействие в работе Министерства цифрового развития Кыргызской Республики и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей, решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

Главам исполнительных органов местного самоуправления принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также материально-технических ценностей вышеуказанных кенешей.