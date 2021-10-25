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Утвержден состав Антикоррупционного делового совета при президенте

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «Об утверждении состава Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики».

Основной целью создания Антикоррупционного делового совета является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции и обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.

Персональный состав Совета утверждается Президентом по предложению генерального секретаря Совета.

В состав данного Совета входят депутаты Жогорку Кенеша, члены Кабинета Министров, представители бизнес-сообщества и академических кругов.

Состав Антикоррупционного делового совета в приложении:

Приложение

Состав Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики

Жапаров Садыр

Нургожоевич

Президент Кыргызской Республики, председатель Совета;

Муканова Нуруйпа

Алиевна

генеральный секретарь Совета;

члены Совета:

 

Койчуманов Мээримбек Нурбекович

депутат фракции «Кыргызстан» Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Макешов Чингиз Дуйшенкулович

депутат фракции «СДПК» Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Маматалиев Марлен Абдрахманович

депутат фракции «Республика — Ата-Журт» Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Никитенко Наталья Владимировна

депутат фракции «Ата Мекен» Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Турусбеков Бактыбек Сагындыкович

депутат фракции «Бир Бол» Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);

Зулушев Курманкул Токторалиевич

Генеральный прокурор Кыргызской Республики;

Боконтаев Кубанычбек Кенешович

председатель Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию);

Амангельдиев Данияр Джолдошевич

министр экономики и коммерции Кыргызской Республики;

Бакетаев Алмаз Кушбекович

министр финансов Кыргызской Республики;

Баетов Аяз Батыркулович

министр юстиции Кыргызской Республики;

Ниязбеков Улан Омоканович

министр внутренних дел Кыргызской Республики;

Купешев Болотбек Душекович

министр образования и науки Кыргызской Республики;

Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович

министр здравоохранения Кыргызской Республики;

Осоев Эркинбек Арстанбекович

министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

Робин Орд-Смит

бизнес-омбудсмен Кыргызской Республики (по согласованию);

Шаршекеев Марат Дуйшебаевич

президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики (по согласованию);

Акматов Сталбек Темирбекович

президент Союза ювелиров и предпринимателей Кыргызской Республики (по согласованию);

Акматалиев Алмазбек Акматалиевич

ректор Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, кандидат философских наук (по согласованию);

Алымбеков Кеңешбек Асанкожоевич

заведующий кафедрой Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, доктор технологических наук (по согласованию);

Аркабаев Номанжан Акматович

адвокат, журналист газеты «Жаңы Доор» (по согласованию);

Балтабаев Рустам Кадиржонович

руководитель объединения юридических лиц «Ассоциация Развития Агропромышленного Комплекса» (по согласованию);

Даутов Ялкун Умержанович

председатель общественного объединения «Общественный совет Министерства внутренних дел Кыргызской Республики» (по согласованию);

Ибраев Алмаз Орозакунович

директор Международного центра образования и исследований, кандидат политических наук (по согласованию);

Ибрагимов Самат Суюнтбекович

президент общественного объединения «Защита прав потребителей «Требование закона о порядке» (по согласованию);

Исаева Рапия

Уркасымовна

доцент кафедры Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, кандидат педагогических наук (по согласованию);

Исеналиев Эмилбек Аскеевич

председатель общественного объединения «Верховный Народный Контроль» (по согласованию);

Исраилов Абдилашим Исраилович

президент Национальной ассоциации кредитных союзов и кооперативов (по согласованию);

Койчуманова Чолпон Урушбековна

руководитель Центра гуманитарных исследовании в Центральной Азии Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор исторических наук (по согласованию);

Лютфуллах Шевки Сарылар

председатель правления общественного объединения «Предпринимателей, Культуры, Солидарности и Дружбы Турция-Кыргызстан» (по согласованию);

Пакыров Фархад Ганижанович

исполнительный директор Объединения юридических лиц «Бизнес ассоциация ЖИА» (по согласованию);

Самтырова Гулумкан Исаевна

со-председатель общественного фонда «Антикоррупционное справедливое содействие» (по согласованию);

Сыдыков Аскар Куттубекович

исполнительный директор Объединения юридических лиц «Международный деловой совет» (по согласованию);

Ташибеков Артур Ашимбекович

исполнительный директор Объединения юридических лиц «Ассоциация рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана» (по согласованию);

Тунгатаров Актилек Кырманчиевич

исполнительный директор Американской торговой палаты в Кыргызской Республике (по согласованию);

Ускенбаева Гульнара Тураровна

президент Объединения юридических лиц «Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов)» (по согласованию);

Шабданов Радик Раимбекович

руководитель Общественного объединения «Народный надзор» (по согласованию);

члены наблюдатели — партнеры по развитию (по согласованию):

 

Айтен Рустамова

региональный директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии;

Габриэла Геллил

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике;

Кит Симмонс

исполняющий обязанности директора миссии Агентства США по международному развитию в Кыргызской Республике;

Оливье Бангертер

Посол Швейцарии в Кыргызской Республике;

Фред Хьюстон

директор Проекта «Укук булагы» Агентство США по международному развитию;

Эдуард Ауэр

Глава Представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике, Посол.
 
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/211555/
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