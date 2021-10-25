Утвержден состав Антикоррупционного делового совета при президенте

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «Об утверждении состава Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики».

Основной целью создания Антикоррупционного делового совета является совершенствование основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции и обеспечение эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции, а также создание благоприятных условий для развития бизнеса, улучшение инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства.

Персональный состав Совета утверждается Президентом по предложению генерального секретаря Совета.

В состав данного Совета входят депутаты Жогорку Кенеша, члены Кабинета Министров, представители бизнес-сообщества и академических кругов.

Состав Антикоррупционного делового совета в приложении:

Приложение

Состав Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики