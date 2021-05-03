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О товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль процентов

Постановление Правительства КР от 30 апреля 2021 года № 176

О товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль (0) процентов, применяемых в целях стабилизации рыночных цен на продовольственные товары

В целях стабилизации рыночных цен на продовольственные товары, оказания поддержки социально уязвимым слоям населения в Кыргызской Республике, реализации мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции «COVID-19», в соответствии со статьями 29 и 227 Налогового кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить на период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года ставку налога на добавленную стоимость в размере ноль (0) процентов по облагаемому импорту сахара-песка (коды ТН ВЭД ЕАЭС 1701) и растительного масла рафинированного (коды ТН ВЭД ЕАЭС 1512), импортируемых (ввозимых) Фондом государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Премьер-министр У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/192728/
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