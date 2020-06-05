Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 апреля 2020 года.

Целью Закона является принятие неотложных мер по пресечению фактов семейного насилия.

Указанные изменения связаны с обеспечением безопасности потерпевшего и других членов семьи или приравненных к ним лиц, путем задержания подозреваемого в совершении семейного насилия сроком до 48 часов.

В частности, статья 504 дополняется частью 3-1, согласно которому в отношении лица, подозреваемого в совершении семейного насилия, может применяться задержание при наличии следующих оснований:

1) если имеется реальная угроза жизни и здоровью потерпевшего и других членов семьи или приравненных к ним лиц со стороны подозреваемого;

2) если подозреваемый находится в состоянии алкогольного и других видов опьянения и представляет угрозу для потерпевшего и других членов семьи или приравненных к ним лиц;

3) если есть основания, позволяющие предположить, что подозреваемый продолжит совершать издевательства, угрозы, побои, оскорбления, унижения в отношении потерпевшего и других членов семьи или приравненных к ним лиц.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.