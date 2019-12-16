Подписано постановление о переносе выходных дней в 2020 году

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление Правительства Кыргызской Республики «О переносе выходных дней» в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2020 году.

Согласно постановлению, для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, — выходной день 24 февраля (признается выходным, поскольку 23 февраля совпадает на выходной день) переносится — на рабочий день 2 января, выходной день 9 марта (признается выходным, поскольку 8 марта совпадает на выходной день) переносится — на рабочий день 3 января, выходной день 23 марта (признается выходным, поскольку 21 марта совпадает на выходной день) переносится — рабочий день 6 января, выходной день 11 мая (признается выходным, поскольку 9 мая совпадает на выходной день) переносится — на рабочий день 4 мая.

В целях создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, рекомендуется руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели перенести: — выходной день 24 февраля (признается выходным, поскольку 23 февраля совпадает на выходной день) — на рабочий день 2 января, выходной день 9 марта (признается выходным, поскольку 8 марта совпадает на выходной день) — на рабочий день 3 января, выходной день 23 марта (признается выходным, поскольку 21 марта совпадает на выходной день) — на рабочий день 6 января, выходной день 11 мая (признается выходным, поскольку 9 мая совпадает на выходной день) — на рабочий день 4 мая.

Таким образом, в связи с празднованием Нового года граждане республики смогут отдохнуть с 1 января по 7 января, а также в период майских праздников с 1 по 5 мая.