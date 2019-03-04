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Внесены изменения в соглашение между Кыргызстаном и Казахстаном

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, подписанного 17 августа 2018 года в городе Астана»

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 23 января 2019 года.

Ратификация Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через государственную границу, является важным элементом в расширении двухстороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан.

Протокол подготовлен в целях создания благоприятных условий для пересечения Государственной границы Кыргызской Республики гражданами третьих стран в период туристического сезона, а также для лиц, у которых отсутствует возможность пересечения кыргызско-казахстанской государственной границы через пункты пропуска, расположенные на объездной трассе Бишкек — Балыкчы.

Протоколом предусматривается внесение изменений в пункты 2 и 3 Приложения к вышеуказанному Соглашению путем изменения статусов пунктов пропуска «Кенбулун-автодорожный» и «Токмок-автодорожный» с двустороннего на многосторонний (международный), а также внесение изменения в пункт 7 Приложения к Соглашению путем изменения наименования пункта пропуска «Нововоскресеновка-автодорожный» на «Сыпатай батыр-автодорожный», расположенного в Жамбылской области Казахстана.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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