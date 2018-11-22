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Создан Совет по связям с соотечественниками за рубежом при президенте КР

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О Совете по связям с соотечественниками за рубежом при Президенте Кыргызской Республики».

«В последние годы растет число наших соотечественников, работающих за границей, которые заинтересованы в инвестировании в различные экономические проекты в Кыргызстане. Государство будет всячески поощрять такие инициативы и создавать все необходимые условия для желающих вложить деньги в экономику Кыргызстана.

Должны быть разработаны соответствующие финансовые механизмы и необходимая инфраструктура, стимулирующие привлечение инвестиций со стороны наших соотечественников в перспективные сферы производства, с тем чтобы перенимать и внедрять опыт других стран для создания новых производств и предприятий в стране.

В построении конструктивного взаимодействия между государством и соотечественниками, проживающими за рубежом, консолидации потенциала диаспор для развития Кыргызстана заинтересованы все стороны.

Таким образом, на государственном уровне создана управленческая система поддержания тесного диалога с соотечественниками, которые связаны с Кыргызстаном историческими, культурными, экономическими, родственными связями, а также с диаспоральными организациями в стране пребывания.

В целях обеспечения координации усилий в данном направлении всех ветвей государственной власти постановляю:

Образовать Совет по связям с соотечественниками за рубежом при Президенте Кыргызской Республики в составе согласно приложению 1.

Утвердить Положение о Совете по связям с соотечественниками за рубежом при Президенте Кыргызской Республики согласно приложению 2.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования».
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