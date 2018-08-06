19:01
USD 68.15
EUR 78.91
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (75)

В Бишкеке противника вырубки деревьев арестовали на пять суток

Члена Партии зеленых Кыргызстана Александра Толмачева обвинили в хулиганстве и арестовали на пять суток за организацию акции против вырубки деревьев на бишкекской улице Баялинова. Об этом на круглом столе сообщил активист Юрий Андреев.

По его словам, активисты прибыли 4 августа на улицу Баялинова, где для расширения дороги вырубают деревья. Они пытались остановить вырубку, но на них пожаловались в милицию сотрудники Зеленстроя, активистов задержали.

«Это спланированная акция, чтобы устранить горожан от контроля и согласования с Зеленстроем, сколько вырубят деревьев. Нас пятерых задержали, повезли, как преступников, в отделение наркологии», — рассказал Юрий Андреев.

После медицинского освидетельствования всех доставили в ГОМ-5. Четверых активистов отпустили, а Александра Толмачева повезли в суд.

«Суд по каким-то причинам отложили на 5 августа (воскресенье)», — написал член Партии зеленых на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, он пришел на улицу Баялинова по приглашению Зеленстроя, на выездную комиссию, где должны были совместно обследовать деревья на предмет их аварийности.

Заседание по делу Александра Толмачева состоялось в Первомайском суде и продлилось с 11 утра до вечера. Судья вынес решение о максимальной мере воздействия по статье 364 (мелкое хулиганство) и лишил свободы Александра Толмачева на пять суток. Время на обжалование решения суда не дали. Сразу после вынесения вердикта ативиста отправили в приемник-распределитель.
Ссылка:
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке опять рубят деревья. Теперь на пересечении Айни и Манаса
Как выглядит, по мнению Бишкекзеленхоза, санитарная обрезка
На бульваре Эркиндик пилят деревья. В Бишкекзеленхозе это опровергают
Не рубить деревья ради дороги просят жители села Аламудун
Инфраструктура против зеленых насаждений? Горожане знают, как сохранить Бишкек
Чиновники ответили, почему на Иссык-Куле вдоль дороги вырубают деревья
Ошибочка вышла. Мэрия разослала фотографии с нарисованными деревьями
Пообещали и забыли? По улице Баялинова в Бишкеке вырубают деревья
Возле Ала-Арчинского водохранилища вырубают деревья. Обещают разбить сад
Высаживать деревья под линиями электропередачи не рекомендуют энергетики
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Хотела снять лося. В&nbsp;Канаде на&nbsp;видео попало жуткое &laquo;человекоподобное существо&raquo; Хотела снять лося. В Канаде на видео попало жуткое «человекоподобное существо»
Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества Чем владеет семья Жанторо Сатыбалдиева. Список арестованного имущества
Бизнес
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен еще в&nbsp;17&nbsp;селах Кыргызстана 4G LTE от MegaCom запущен еще в 17 селах Кыргызстана
&laquo;Бакай Банк&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и&nbsp;туристов «Бакай Банк» на Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и туристов
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; прошли командно-штабные учения В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
&laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom продолжается «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается