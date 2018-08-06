В Бишкеке противника вырубки деревьев арестовали на пять суток

Члена Партии зеленых Кыргызстана Александра Толмачева обвинили в хулиганстве и арестовали на пять суток за организацию акции против вырубки деревьев на бишкекской улице Баялинова. Об этом на круглом столе сообщил активист Юрий Андреев.

По его словам, активисты прибыли 4 августа на улицу Баялинова, где для расширения дороги вырубают деревья. Они пытались остановить вырубку, но на них пожаловались в милицию сотрудники Зеленстроя, активистов задержали.

«Это спланированная акция, чтобы устранить горожан от контроля и согласования с Зеленстроем, сколько вырубят деревьев. Нас пятерых задержали, повезли, как преступников, в отделение наркологии», — рассказал Юрий Андреев.

После медицинского освидетельствования всех доставили в ГОМ-5. Четверых активистов отпустили, а Александра Толмачева повезли в суд.

«Суд по каким-то причинам отложили на 5 августа (воскресенье)», — написал член Партии зеленых на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, он пришел на улицу Баялинова по приглашению Зеленстроя, на выездную комиссию, где должны были совместно обследовать деревья на предмет их аварийности.

Заседание по делу Александра Толмачева состоялось в Первомайском суде и продлилось с 11 утра до вечера. Судья вынес решение о максимальной мере воздействия по статье 364 (мелкое хулиганство) и лишил свободы Александра Толмачева на пять суток. Время на обжалование решения суда не дали. Сразу после вынесения вердикта ативиста отправили в приемник-распределитель.