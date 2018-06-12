Строителям дороги Балыкчи — Корумду опять не платят зарплату. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

Рабочие жалуются, что им нечем кормить семьи. Зарплату вновь задерживают.

В Министерстве финансов ИА «24.kg» отметили, что по их линии проблем нет. На 2018 год заложили 700 миллионов сомов, на 1 июня профинансировали 440 миллионов сомов. Из Министерства транспорта и дорог не поступало заявок по выплатам.

Задержки с выплатой зарплаты возникают периодически. В мае рабочим выделили 100 миллионов сомов по линии Министерства финансов. Глава Минтранса Жамшитбек Калилов отметил, если задержки с заработной платой продолжатся, то контракт с китайской компанией «Лонг Хай», занимающейся строительством, расторгнут.