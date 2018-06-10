Афиша на неделю: 11-15 июня

10 мая — 27 июня. Выставка «Дни грузинской культуры»

На выставке будут представлены работы трех художников, работающих в разных медиа: Нино Кипшидзе, Даро Сулакаури, Левана Когуашвили.

«Асанбай-центр», 14.00-23.00.

9-30 июня. Выставка современного искусства «Красная таблетка»

В выставке примут участие 26 художников из Кыргызстана, Казахстана, России и Франции. Каждый из художников будет так или иначе поднимать вопрос идентичности и памяти. Работы выполнены в виде инсталляций, фотографий, перформансов, видео и объектов концептуального искусства. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

11 июня. Практическая лекция для детей об искусстве

Изучение истории искусства — это прекрасный повод поговорить с детьми о мифах и легендах, странах и культурах, обычаях и каждодневной жизни людей, живших сотни и тысячи лет назад. В каждой картине — судьбы и истории, которые заинтересуют ребенка и научат его задавать вопросы и самому искать ответы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

11 июня. Лекция «Классики фотографии»

Павел Исаенко расскажет много интересного из мира фотографий, вы сможете задать свои вопросы. На этой встрече вы поговорите про классиков. Регистрация по ссылке.

OlolohausErkindik, 18.30.

11 июня. Праздничный концерт ко Дню России

Со своей программой «Россия, краса земная» выступят Евгений Южин и Юлия Снежина (Санкт-Петербург). Вход на концерт по пригласительным билетам.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

12 июня. Лекция «Небо, звезды и железо или цивилизация и кыргызы»

Каково место нашего народа в картине мирв? Способствовали ли кыргызы развитию цивилизации или же нет? Об этом вы поговорите на следующей лекции по кыргызоведению

Комплекс «Супара», 19.00.

12 июня. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из затруднительного положения. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в той или иной ситуации.

Компания Feel Good, 18.00.

13 июня. Кинопоказ «Дженис: маленькая девочка грустит»

В фильме певица Кет Пауэр рассказывает о звездном пути Дженис Джоплин, обращаясь к письмам, которые Джоплин в разные годы писала друзьям, родственникам и коллегам.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

13 июня. Мелодрама «Я всю жизнь шла к тебе»

История знакомства двух немолодых людей. Она — кассирша цирка, приехавшая отдохнуть в санаторий на Рижском взморье. Он — главный врач этого санатория. Все самое хорошее в их жизни уже случилось. Так они думали... Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

13 июня. Мастер-класс «Тайм-менеджмент»

В мире возникла целая индустрия фриланса. Да, тот, кто работает сам, может неплохо зарабатывать, при этом сохраняет личную свободу. Однако не все так гладко. Работа «без отрыва от производства» в итоге приводит к переутомлению и «выгоранию». Как этого избежать?

Кафе Open Place, 19.00.

14 июня. Книжный четверг

Для обсуждения Элеонора Прояева предложила сразу три знаменитых произведения Камю. Все эти произведения собраны в один сборник: «Посторонний» , «Миф о Сизифе», «Калигула». Регистрация по ссылке.

ololo art studio, 18.30

14 июня. Лирическая драма «Жених и невеста»

Порой маленькое недоразумение, тень сомнения в искренности избранника могут разрушить большую любовь. И несостоявшаяся долгая и счастливая семейная жизнь остается призрачным воспоминанием. Что тому виной?

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

14 июня. Встреча «Шааркана»

Создана площадка «Шааркана», где обсуждаются актуальные городские вопросы.

ololohaus, 18.30.

14 июня. Мастер-класс «Преодоление страхов. Победа над гремлинами»

Лилия Утюшева расскажет о страхах и научит методам их приодоления. Будут рассмотрены четыре вида страха. Регистауия по ссылке.

ololohaus, 18.30.

14 июня. Art-концерт «Звуки и краски»

Музыка современных композиторов Артура Фута, Генрика Горецкого, Карла Дженкинса, Тициано Бедетти и Джо Хисаиси в исполнении Чуйского камерного оркестра вдохновит на визуальную импровизацию известного кыргызского художника Толгобека Койчуманова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева,18.30.

14 июня. Кинопремьеры

«Эскобар» (драма). История восхождения Пабло Эскобара — его стремительного пути к миллиардам, могуществу и непростительным преступлениям. Во всесильного наркобарона влюбляется журналистка, чьи мемуары положены в основу фильма.

15 июня. Психологическая встреча «Женский круг»

(комедия). Британская пара, задолжавшая неприлично много денег опасному мафиози, сбегает в Лос-Анджелес. Супруги твердо намерены поправить свои дела: украсть роскошные драгоценности, расплатиться с долгами и начать безбедную жизнь с чистого листа. В общем, план изначально выглядит весьма сомнительно.(боевик). В Лос-Анджелесе недалекого будущего каждый уважающий себя преступник отправляется за медицинской помощью к суровой Медсестре, которая содержит отель «Артемида». Здесь члены особого клуба могут получить лечение и отдохнуть. Но парочка новых клиентов случайно приводит за собой местного криминального босса.(фантастика). Молодой человек, живущий в постапокалиптическом мире, вынужден отправиться в рискованное путешествие в мрачный и опасный мир Пустоши, чтобы отыскать лекарство для больной матери.(мультфильм). После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем ее муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми.

В доверительной обстановке вы сможете поработать над улучшением таких сфер жизни, как работа, семья, материнство, отношения с мужчинами, развитие, отношения с деньгами, родительские сценарии. Ведущая — психолог-консультант Любовь Чернова.

Улица Медерова, 42 (каб. № 418), 18.30.

15, 17 июня. Мастер-класс «Создание украшений»

Артем Хегай научит вас создавать украшения с помощью довольно необычной техники wire wrap art. Техника подразумевает их создание посредством кручения проволоки. Регистрация по ссылке.

Ololo art Studio, 18.00.