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Общество

Авария на ТЭЦ. Энергетики рапортуют о тепле, горожане опровергают

Ситуация на Бишкекской ТЭЦ по состоянию на 7.00 28 января стабильная. Об этом заявляют в Энергохолдинге.

«Все хорошо. В город тепло уходит по пяти так называемым ниткам. Средняя температура 60 градусов, нитка в микрорайон «Аламедин-1» — 75 градусов. Мы продолжаем поднимать тепловую нагрузку дальше. Усиленный режим работы сохраняется», — написала в социальных сетях представитель ОАО «Элекрические станции» Тагжана Айдаралиева.

Однако многие бишкекчане сообщают, что в квартирах по-прежнему холодно, батареи не нагреваются и нет горячей воды.

Накануне поздно вечером в правительстве проинформировали: идет восстановление нормального режима станции. На ТЭЦ введен дополнительный котлоагрегат, позволяющий стабилизировать температурный режим подачи горячего водоснабжения и электрической нагрузки. Теплоцентраль продолжает набор ввода мощностей для введения теплофикационного режима, заданного ОАО «Бишкектеплосеть».

Чиновники заверили, что ситуация стабилизируется в течение суток.

 
 
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